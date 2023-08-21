Aylardır evinin altında bir suçlunun yaşadığını fark eden kadın dehşet dolu anları anlattı!

Kaliforniya'da yaşayan Ashly Guardino'nun anlattıklarını duyanlar çok şaşırdı. Guardino, TikTok'ta paylaştığı videoda evinin altında aylardır tanımadığı bir adamın yaşadığını fark ettiğini anlattı.

KİRLİ BİR KOLUN UZANDIĞINI GÖRMÜŞ

Guardino sosyal medya hesabından paylaştığı videoda evinden gelen tuhaf seslere bakmak için dışarı çıktığında evinin altındaki bir boşluktan "kirli bir kol" uzandığını gördüğünü söyledi.

Guardino,"Bu [delikten] evin duvarlarını yoklayan lanet olası bir kolun uzandığını görmenin ne kadar ürkütücü olduğunu biliyor musunuz?" dedi.

"BEBEĞİNİN ANNESİNİN EVİNİ YAKMIŞ"

Polislerin adamı yakalayıp gördüğü anları da paylaşan Guardino detayları da tek tek anlattı. Korku dolu anları anlatan kadın "Adam 26 yaşında ve şartlı tahliyedeymiş. Anlaşılan, bebeğinin annesinin evini yakmış." dedi ve adamın daha önce de yabancıların evlerinin altında yaşamaya çalışan bir uyuşturucu bağımlısı olduğu iddiasında bulundu.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, bir yabancının mülküne gizlice girip orada yaşamak "phrogging" deniyor. Adını oradan oraya zıplayan bir kurbağadan alan bu eğilimin, kolluk kuvvetleri için giderek daha yaygın bir sorun haline geldiği bildiriliyor.

