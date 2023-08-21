Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Aylardır evinin altında bir suçlunun yaşadığını fark eden kadın dehşet dolu anları anlattı!

    Aylardır evinin altında bir suçlunun yaşadığını fark eden kadın dehşet dolu anları anlattı!

    21.08.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin altında bir suçlunun yaşadığını fark ettiğini açıkladı ve polisin olaya müdahale ettiği anları yayınladı. Adeta şoke olan Ashly Guardino dehşet dolu anları anlattı.

    Kaliforniya'da yaşayan Ashly Guardino'nun anlattıklarını duyanlar çok şaşırdı. Guardino, TikTok'ta paylaştığı videoda evinin altında aylardır tanımadığı bir adamın yaşadığını fark ettiğini anlattı.

    KİRLİ BİR KOLUN UZANDIĞINI GÖRMÜŞ

    Guardino sosyal medya hesabından paylaştığı videoda evinden gelen tuhaf seslere bakmak için dışarı çıktığında evinin altındaki bir boşluktan "kirli bir kol" uzandığını gördüğünü söyledi.

    1

    Guardino,"Bu [delikten] evin duvarlarını yoklayan lanet olası bir kolun uzandığını görmenin ne kadar ürkütücü olduğunu biliyor musunuz?" dedi.

    2

    "BEBEĞİNİN ANNESİNİN EVİNİ YAKMIŞ"

    Polislerin adamı yakalayıp gördüğü anları da paylaşan Guardino detayları da tek tek anlattı. Korku dolu anları anlatan kadın "Adam 26 yaşında ve şartlı tahliyedeymiş. Anlaşılan, bebeğinin annesinin evini yakmış." dedi ve adamın daha önce de yabancıların evlerinin altında yaşamaya çalışan bir uyuşturucu bağımlısı olduğu iddiasında bulundu.

    3

    Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, bir yabancının mülküne gizlice girip orada yaşamak "phrogging" deniyor. Adını oradan oraya zıplayan bir kurbağadan alan bu eğilimin, kolluk kuvvetleri için giderek daha yaygın bir sorun haline geldiği bildiriliyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tüm kasaba küle döndü, bir tek o kurtuldu! Sırrı ortaya çıktıTüm kasaba küle döndü, bir tek o kurtuldu! Sırrı ortaya çıktı
    Sadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor! Üç farkı bul, kendi zekanı test etSadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor! Üç farkı bul, kendi zekanı test et
    Askerlikten kaçan bakan ABD'de kamyon şoförü oldu! Şaşırtan olayAskerlikten kaçan bakan ABD'de kamyon şoförü oldu! Şaşırtan olay
    Anahtar Kelimeler:
    Kaliforniya abd

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

    Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

    Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

    Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

    Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

    Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

    Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

    Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

    Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

    Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

    Günün Videosu

    Acı bekleyiş mutlu sonla bitti! Öldüğünü düşündüğü oğlunu karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu
    Acı bekleyiş mutlu sonla bitti! Öldüğünü düşündüğü oğlunu karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.