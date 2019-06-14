Ayna filmi bu hafta vizyona giriyor!

Film, çocukluk anıları, güncel olaylara dair sahneler ve Tarkovsky'nin babası Arseny Tarkovsky tarafından yazılan güncel olaylara dair şiirler ile kompoze edilmiş bir otobiyografiden oluşuyor.
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