Ayna zıt anlamlısı nedir? Aynanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ayna sözcüğü dilimize Farsçadan girmiştir. Farsça “āyīne” kelimesinden türetilmiştir.Türk Dil Kurumuna göre ayna kelimesinin anlamları şu şekildedir:

(İsim) Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam

(İsim) Karagöz oyununda kullanılan perde

(İsim) Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha

(İsim) Atların diz kapağı

(Sıfat) İyi bir durumda, yolunda

(Mecaz)Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay

(Denizcilik Terimi) Küreğin yassı uç bölümü

(Denizcilik Terimi) Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün

(Denizcilik Terimi) Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı

Ayrıca ayna sözcüğünün içerisinde geçtiği “ayna tırnağı", "ayna taşı", "ışık aynası", "endam aynası", "boy aynası", "dev aynası", "cüce aynası“ gibi birleşik fiiller ve “ayna gibi” deyim de mevcuttur.

Ayna kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Ayna kelimesi dilimizde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük cümle içerisinde çoğunlukla isim görevinde kullanılmakla birlikte bazı durumlarda sıfat görevinde veya mecaz anlamında da kullanılabilir. Ayna sözcüğünün eş anlamlısı varken zıt anlamlı karşılığı yoktur. Bu kelimenin eş anlamlı karşılıkları "gözgü" ve "mirat" sözcükleridir. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlısı olmasına karşılık ayna zıt anlamlısı olan herhangi bir kelime mevcut değildir.

Bir sözcüğün zıt anlamlı karşılığı olabilmesi için o sözcüğün, herhangi bir nüans olmadan, manasının tam tersini ifade etmesi gerekir. Günümüzde çoğu sözcüğün zıt anlamlısı olarak olumsuz hâlleri kullanılmaktadır. Olumsuzluk eki almış alan sözcüklerin karşıt anlamlı kullanılması doğru değildir. Bu bağlamda ayna kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime yoktur. Mana açısından birbirinin tam aksini anlatan sözcükler ancak karşıt yani zıt anlamlı olarak kabul edilmektedir.

Aynanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aynanın zıt anlamlısı olan herhangi bir kelime olmadığı için örnek cümle kuramayız. Ayla sözcüğüyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: