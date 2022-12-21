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Ad zıt anlamlısı nedir? Adın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

19.12.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlıya göre dilimizde daha az kelimenin zıt anlamlısı vardır. Anlam yönünden birbirine karşıt olan kelimeler zıt anlamlı olarak bilinir. Ancak her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Genellikle Türkçede nitelik veya nicelik belirten kelimelerde zıt anlamlılık ilişkisi olduğu izlenir. Zıt anlamlılık eş anlamlılığa göre daha dar bir alanı kapladığı için bu duruma sahip olan daha az kelime bulunur. Peki, ad kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Ad zıt anlamlısı nedir? Adın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ad sözcüğü günlük konuşma dilinde çok sık tercih edilen kelimeler arasındadır. Eski Türkçe “āt” kelimesinden evrilerek dilimize yerleşmiştir. Ad kelimesi "isim, unvan" anlamında kullanılır. Türkçede /d/ sesiyle biten bir kelime olmasa da "ad" ve "at" kelimelerinin karışmaması dolayısıyla bu şekilde ifade edilir. Türkçede sözcüklerin sonunda /b/, /c/, /d/, /g/ gibi süreksiz ünsüzler bulunmaz. Zaman içerisinde bu tarz seslerle biten kelimelerde "-b > -p", "-g > -k", "-d > -t" ve "-c > -ç" değişimi görülür. Ancak ad gibi tek heceli sözcüklerde istisnai bir durum olduğu için bu değişim görülmeyebilir.

Ad aynı zamanda eş sesli sözcüklerden birisidir ve dilimizde iki farklı ad kelimesi bulunur. Bunlardan birisi "isim, unvan, nam" gibi anlamlarda kullanılan ad kelimesidir. Bu kelime Türkçe kökenlidir.

Bir diğer ad kelimesi de "sayma, sayılma" anlamına gelir ve Arapça kökenlidir. Arapçada "‘add" olarak ifade edilen kelimeden alıntıdır. Türkçede ayn sesi olmadığı ve aynı hecede ünsüz çifti bulunmadığı için "ad" hâlini almıştır.

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Ad Kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Ad sözcüğü ile oluşan “ad çekimi, ad tabanı, adı üstünde, ad bilimi, ad aktarması, bayramlık ad, adı sanı, soyadı, göbek adı, kod adı, takma ad, aile adı, soyut ad, somut ad” gibi birçok birleşik kelime vardır. Ayrıca ad sözcüğünün içerisinde geçtiği “adı batasıca, adı duyulmak, adı karışmak, ad almak, adı kötüye çıkmak adı bile olmamak” gibi deyim ve atasözleri mevcuttur.

Dilimizde bazı sözcüklerin karşıt anlamı bulunurken bazılarının ise yoktur. Ad kelimesi her ne kadar birden fazla anlama gelse ya da sesteş olsa da ad zıt anlamlısı olan herhangi bir sözcük yoktur. Türkçede karşıt anlamlılık genel olarak nicelik ve nitelik belirten kelimelerde görülür.

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Adın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Ad kelimesinin zıt anlamı olmadığı için adın zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümle kurabilmemiz mümkün değildir. Ad sözcüğü ile örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Onun adını duyduğu anda neye uğradığını şaşırdı.
  • Adının Ayşe olduğunu o gün öğrendim.
  • Biz bu hayattan gideriz ama adımız baki kalır.
  • Adamın takma adını okuduğum anda çok güldüm.
  • Her gece tekrarlardı onun o muhteşem adını.
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