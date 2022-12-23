Açmak zıt anlamlısı nedir? Açmak kelimesinin zıt anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Açmak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Yine Eski Türkçede de aynı anlama gelen "aç-" fiilinden evrilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Açmak fiili her ne kadar "aç" kelimesiyle sesteş olarak bilinse de fiil olan "aç-" ile "karnı aç" ifadesindeki "aç" ismi farklı kelimelerdir ve aralarında sesteşlik durumu yoktur. Açmak fiilinin yaklaşık yirmi yedi farklı anlamı vardır. Bu anlamlardan bazıları ve en sık kullanılanları şu şekildedir:
Açmak sözcüğünün içerisinde geçtiği “açma sırrını dostuna oda söyler dostuna", "aç gözünü açarlar gözünü", "açtı ağzını yumdu gözünü” gibi deyim ve atasözleri ile birlikte “yivaçar” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.
Açmak sözcüğünün tam tersi bir durumunu anlatmak istediğimizde açmanın zıt anlamlısı kelimelerini kullanmak isteriz. Yirmiden fazla anlamı olan açmak kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur. Her ne kadar "kapamak" kelimesi açmanın zıt anlamlısı olarak düşünülse de bu iki kelime karşıt anlamlı değildir. Türkçede genellikle nicelik ve nitelik bildiren kelimelerin zıt anlamlıları bulunur. Bu bağlamda fiil olarak görev alan kelimelerin neredeyse çoğunun zıt anlamlısı yoktur.
Açmak zıt anlamlısı olan kelimeler yoktur bu yüzden örnek cümleler kuramayız. Açmak kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: