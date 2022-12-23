Açmak zıt anlamlısı nedir? Açmak kelimesinin zıt anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Açmak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Yine Eski Türkçede de aynı anlama gelen "aç-" fiilinden evrilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Açmak fiili her ne kadar "aç" kelimesiyle sesteş olarak bilinse de fiil olan "aç-" ile "karnı aç" ifadesindeki "aç" ismi farklı kelimelerdir ve aralarında sesteşlik durumu yoktur. Açmak fiilinin yaklaşık yirmi yedi farklı anlamı vardır. Bu anlamlardan bazıları ve en sık kullanılanları şu şekildedir:

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek

Engeli kaldırmak

Sarılmış, katlanmış gibi durumda olan şeyleri bu durumdan kurtarmak

Oyarak ya da kazarak çukur oluşturmak

Tıkalı bir şeyi açmak

Alanı genişletmek

Birbirinden uzaklaştirmak

Yarmak

Bir etkinliği başlatmak

Bir kuruluşu işler duruma getirmek

Bir aygıtı çalıştırmak

Açmak sözcüğünün içerisinde geçtiği “açma sırrını dostuna oda söyler dostuna", "aç gözünü açarlar gözünü", "açtı ağzını yumdu gözünü” gibi deyim ve atasözleri ile birlikte “yivaçar” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

Açmak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Açmak sözcüğünün tam tersi bir durumunu anlatmak istediğimizde açmanın zıt anlamlısı kelimelerini kullanmak isteriz. Yirmiden fazla anlamı olan açmak kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur. Her ne kadar "kapamak" kelimesi açmanın zıt anlamlısı olarak düşünülse de bu iki kelime karşıt anlamlı değildir. Türkçede genellikle nicelik ve nitelik bildiren kelimelerin zıt anlamlıları bulunur. Bu bağlamda fiil olarak görev alan kelimelerin neredeyse çoğunun zıt anlamlısı yoktur.

Açmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Açmak zıt anlamlısı olan kelimeler yoktur bu yüzden örnek cümleler kuramayız. Açmak kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: