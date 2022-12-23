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Açmak zıt anlamlısı nedir? Açmak kelimesinin zıt anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

23.12.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mana yönünden birbirleriyle çelişen sözcükler zıt anlamlı olarak ifade edilmektedir. Herhangi bir kelimenin zıt anlamlısını o kelimenin cümle içerisinde kazandığı mana belirler. Türkçede ve genel olarak dünya üzerinde konuşulan dillerde zıt anlamlılık daha dar bir kapsam alanına sahiptir ve genel olarak ortak bir görüş sağlanamamıştır. Bu bağlamda bakıldığında Türkçede daha az kelimenin zıt anlamlısı olduğu görülür. Birden fazla anlamı olan açmak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Açmak zıt anlamlısı nedir? Açmak kelimesinin zıt anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Açmak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Yine Eski Türkçede de aynı anlama gelen "aç-" fiilinden evrilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Açmak fiili her ne kadar "aç" kelimesiyle sesteş olarak bilinse de fiil olan "aç-" ile "karnı aç" ifadesindeki "aç" ismi farklı kelimelerdir ve aralarında sesteşlik durumu yoktur. Açmak fiilinin yaklaşık yirmi yedi farklı anlamı vardır. Bu anlamlardan bazıları ve en sık kullanılanları şu şekildedir:

  • Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
  • Engeli kaldırmak
  • Sarılmış, katlanmış gibi durumda olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
  • Oyarak ya da kazarak çukur oluşturmak
  • Tıkalı bir şeyi açmak
  • Alanı genişletmek
  • Birbirinden uzaklaştirmak
  • Yarmak
  • Bir etkinliği başlatmak
  • Bir kuruluşu işler duruma getirmek
  • Bir aygıtı çalıştırmak

Açmak sözcüğünün içerisinde geçtiği “açma sırrını dostuna oda söyler dostuna", "aç gözünü açarlar gözünü", "açtı ağzını yumdu gözünü” gibi deyim ve atasözleri ile birlikte “yivaçar” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

Açılış zıt anlamlısı nedir? Açılış zıt anlamlısı nedir?

Açmak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Açmak sözcüğünün tam tersi bir durumunu anlatmak istediğimizde açmanın zıt anlamlısı kelimelerini kullanmak isteriz. Yirmiden fazla anlamı olan açmak kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur. Her ne kadar "kapamak" kelimesi açmanın zıt anlamlısı olarak düşünülse de bu iki kelime karşıt anlamlı değildir. Türkçede genellikle nicelik ve nitelik bildiren kelimelerin zıt anlamlıları bulunur. Bu bağlamda fiil olarak görev alan kelimelerin neredeyse çoğunun zıt anlamlısı yoktur.

Aç zıt anlamlısı nedir? Aç zıt anlamlısı nedir?

Açmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Açmak zıt anlamlısı olan kelimeler yoktur bu yüzden örnek cümleler kuramayız. Açmak kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Kapıyı açıp koşarak içeri girmişti.
  • Yollar karla kapanınca ekipler yolu açmak için canla başla çalışıyordu.
  • Çalışanları dışarı çıkardı, bayram harçlığı olarak hazırladığı zarfları tek tek verdi.
  • Su borusu tıkanınca açmak için bir usta çağırmıştı.
  • Kollarını açtı ve çocuğunun sarılması için beklese de hiçbir karşılık alamamıştı.
Açık zıt anlamlısı nedir? Açık zıt anlamlısı nedir?

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