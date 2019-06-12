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Aynı anda 5 hastaya nakil operasyonu başarıyla tamamlandı

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YAŞAM  | 12.06.2019 22:46 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde (TÖTM) aynı anda yapılan 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı.

Aynı anda 5 hastaya nakil operasyonu başarıyla tamamlandı

Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa’da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 5 karaciğer nakli aynı anda yapıldı. Guinness Rekorlar Kitabı için operasyon noterler ve uluslararası şahitler huzurunda gerçekleşti. Sabah saat 8.30’da vericilerden alınmaya başlanan organlar hastalara başarılı bir şekilde nakledildi.

100’ün üzerinde doktorun girdiği operasyon akşam saat 21.00’da tamamlandı. Operasyon sonrası açıklama yapan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, nakil ameliyatlarını aynı anda başlatıp aynı anda başarılı şekilde tamamladıklarını ifade etti. Yılmaz "5 ameliyatta başarılı bir şekilde bitmiştir, herhangi bir sıkıntı yok. Hastalarımız sağlıklı bir şekilde yoğun bakıma geçmişlerdir. Ameliyatta herhangi kompikasyonla karşılaşmadık bundan da son derece mutluyuz. Buradaki arkadaşlarımızla başardığımız bir iş, herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"GURUR DUYUYORUM"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, karaciğer ameliyatların başarıyla tamamlandığını ve hastaların yoğun bakıma alındığını kaydetti. Kızılay, "Ameliyatlar şeffaf bir şekilde tamamlandı ve kayıt altına alındı. Bütün ameliyatlar görüntü kaydına alındı. Bu üstün başarılı ameliyatları gerçekleştiren, aramızda olan bütün ekibimize teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Ülkemiz için büyük kazanç olduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

basari

Uluslararası şahitlerinden ABD’deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre de çok önemli bir işin başarıldığına dikkati çekti. Ameliyatlara girenlerin hayatının operasyona giren doktorların elinde olduğunu hatırlatan Emre, "Bunun bilincinde olarak son derece titiz, dikkatli çalışarak bütün ameliyatları başarıyla sonuçlandırdılar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu başarıyı hak ettiler. Ekibin kuvvetli olması çok önemli. Yeniden bir tarih yazıldı, bundan haberiniz olsun” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise tıp tarihine geçecek bir başarının yaşandığını söyledi. Kolay kolay başarılamayacak bir ekip çalışmasının ortaya konduğunu ifade eden Vali Baruş, "10 ayrı ameliyat odasında karaciğer nakilleri başarıyla gerçekleştirildi. Şu an itibariyle hastalarımız ameliyathanelerden çıkartılarak yoğun bakıma alındılar. Bu başarı niye büyük? Çünkü 100 kişinin üzerinde bir ekibin katılımıyla gerçekleşen bir olay” dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin de, “Özellikle 100’ün üzerinde çalışan personellere teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten vakıaların hepsi bir sıkıntı yaşanmadan başarı ile tamamlandı. Bugün ülkemiz için çok güzel bir gün, inşallah bu başarıların devamı gelecektir. Anadolu’nun mütevazi bir şehri olan Malatya’da böyle bir işin yapılması bizi gerçekten çok mutlu etti. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TÖTM karaciğer

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