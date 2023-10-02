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Aynı gün hem nişan hem kına yapmıştı! Melek Mosso düğün tarihini açıkladı

02.10.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı manken Serkan Sağdıç ile evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz günlerde attı. Çift, aile arasında düzenlenen bir törenle önce nişan yaptı ardından bir de kına gecesi yaptı. Ünlü isim şimdi de düğün tarihini açıkladı.

Özellikle Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" şarkısını akustik bir şekilde söylediği video ile tanınan Melek Mosso, son dönemlerin en popüler isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde iki yıldır aşk yaşadığı manken Serkan Sağdıç ile nişanlandı. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı, törenden renkli kareler paylaştı.

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Mosso nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken Sağdıç ise, siyah takım elbise giydi. İkili, nişanın ardından da kına gecesi yaptı. Melek Mosso hem nişan hem de kına gecesinden görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Nişanlısı Serkan Sağdıç ile evlilik hazırlığı yapan Melek Mosso, geçtiğimiz gün sahnesinde düğün tarihini açıkladı.

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SnobMagazin'in haberine göre; Mosso, "Nikahımız 11 Ekim’de Mersin’de gerçekleşecek. Sade, butik bir nikah planlıyordum ama işin içerisine girince öyle olunmadığını anladım" ifadelerini kullandı.

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Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun 'Kirpiklerin' isimli şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan ikilinin arkadaşlıkları kısa süre içinde aşka dönüşmüştü.


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