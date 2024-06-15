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Aynı günde 2 futbolcu birden! Trabzonspor'u kahreden haber: Kevin Campbell hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.06.2024 12:38
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Bir dönem Trabzonspor'da da ter döken 54 yaşındaki eski futbolcu Kevin Campbell, hayatını kaybetti. Aynı gün Milwall'ın 26 yaşındaki kalecisi Matija Sarkic'in de yaşamını yitirmesi futbol dünyasında üzüntüye sebep oldu.

Aynı günde 2 futbolcu birden! Trabzonspor'u kahreden haber: Kevin Campbell hayatını kaybetti

Trabzonspor, Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz golcü Kevin Campbell 54 yaşında hayatını kaybetti.

BİRÇOK TAKIMDA TER DÖKTÜ

İngiliz futbolcunun yaşadığı ciddi hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, hastalığın detayları paylaşılmadı.

Campbell kariyeri boyunca Arsenal, Leyton Orient, Leicester City, Nottingham Forest, Trabzonspor, Everton, West Bromwich Albion ve Cardiff formaları giymişti.

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FUTBOL DÜNYASININ ACI GÜNÜ

Milwall'ın 26 yaşındaki kalecisi Matija Sarkic'in ardından aynı gün içinde Kevin Campbell'ın da hayatını kaybetmesi, futbol dünyasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.

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