Aynı tasarımcıya ait benzer elbise giydiler! Özge Borak gerildi sunucunun tavrı ise tepki çekti! 'Kibirli...'

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin yankıları devam ediyor. Ödüllerin yanı sıra törende şıklık yarışı da vardı. Ünlü isimler iddialı kıyafetleriyle boy gösterdi. Özge Borak ise sunucuyla pişti oldu.

ELBİSELERİ BİRBİRİNE BENZİYORDU! SUNUCUNUN TAVRI TEPKİ ÇEKTİ!

Ödül töreninde kırmızı halıda ünlü isimleri karşılayan kadın sunucu Tara De Vries ve Özge Borak'ın kıyafetlerinin aynı tasarımcıya ait olduğu ortaya çıktı. Röportaj sırasında Tara, Özge Borak'a "Aynı tasarımcıdan elbiseyi giydik galiba. Neden bu elbiseyi seçtiğinizi çok merak ediyorum" dedi.

Özge Borak da tasarımcısının adını söyleyerek teşekkür etti. Sunucunun elbiseye dikkat çekmesi ve tavrı ise tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar elbiselerin aynı olmadığını söyledi.