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Aynısı bende de var: Aç olduğumuzda neden huysuzlaşırız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

O kadar açsınız ki aniden inanılmaz derecede huysuzlandınız... Korkmayın, bu durum bir tek sizin başınıza gelmiyor sevgili okur ve yaşanılan olay diyetisyen Sopjie Medlin'e göre son derece normal.

Aynısı bende de var: Aç olduğumuzda neden huysuzlaşırız?

Karnımız acıkmaya başladıkça, midemiz kazındıkça sinirlerimiz de yavaş yavaş yerinden oynamaya başlar. Uzmanların açıklamalarına göre bu durum son derece olağan. Acıkmaya başladığımızda kan şekeri seviyemiz de düşmeye başlar. Fakat glisemik indeksi yüksek gıdalar tüketildiğinde kan şekeri düşüşü çok ani olabilir.

acıkmak

Kan şekeri seviyesinin aniden düşmesi vücudun daha fazla kortizol ve adrenalin üretmesine neden olacaktır. Bunlar, kaçmak ve savaşmak istediğiniz durumlarda salınan hormonlardır. İki hormonun üretimi de beyni etkiler ve böylece aniden öfke nöbeti geçirebilirsiniz.

kızgın

İkinci bir açıklama da şu şekilde; acıktıysanız beyninizde glikoz sıkıntısı vardır. Beyin için gerekli olan yakıt glikoz olduğu için, beyniniz, glikoz stoklarının azaldığını hissettiği anda sinirleriniz de tepenize çıkmaya başlıyor. Bu durum duygularınızı kontrol etmeyi zorlaştırır. Ortaya çıkan sonuç ise öfke kontrolsüzlüğü olabilir, çabuk sinirlenebilirsiniz.

Ne yapmalıyız?

karbonhidrat

Gün içinde şeker oranı yüksek atıştırmalıkları mümkün olduğunca az tüketebilirsiniz. Öğünlerinizde sadece karbonhidrat tüketmeyin, yanına bir miktar protein ve az bir miktar yağ ekleyin. Bu sayede kan şekerinizi gün boyunca dengeli tutabilirsinz.


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Anahtar Kelimeler:
acıkınca sinirlenmek kan şekeri düşmesi

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