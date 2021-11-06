Aynur Aydın'dan Beşiktaş Trabzonspor derbisinden sonra şok tweet! "Bizi kanser etmek için Beşiktaş yeter"

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın yaptığı paylaşımla tekrardan ses getirdi. Aydın, bugün oynanan Beşiktaş Trabzonpsor maçı hakkında ilginç bir tweet paylaştı.

"BİZİ KANSER ETMEK İÇİN BEŞİKTAŞ YETER"

35 yaşındaki sevilen sanatçı Aynur Aydın, son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram ve Twitter'da da sıkça adından söz ettiren Aydın, son olarak 'Sahiden' isimli çalışmasını yayınlamıştı.

Aydın, 2-1 biten Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Beşiktaşlı olduğu bilinen sevilen isim Twitter paylaşımında "Başkasına gerek yok ki bizi kanser etmek için Beşiktaş’ım yeter" ifadesini kullandı.

Aydın'ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.





