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  4. Ayrıldıkları iddia edilmişti! Devrim Özkan'ın ardından Lucas Torreira'nın son hamlesi iddiayı doğruladı!

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Devrim Özkan'ın ardından Lucas Torreira'nın son hamlesi iddiayı doğruladı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.12.2024 22:32
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Zaman zaman ayrılıp barışan Devrim Özkan ve Lucas Torreira çifti geçtiğimiz gün birbirlerini sosyal medya hesaplarından çıkarmıştı. Lucas Torreira'nın son hamlesi ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Devrim Özkan'ın ardından Lucas Torreira'nın son hamlesi iddiayı doğruladı!

Devrim Özkan ve Lucas Torreira sık sık sosyal medyada ve davetlerde karşımıza çıkıyor. Gündemden düşmeyen Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın aşkları dolu dizgin devam ederken sevilen çiftten kötü haber geldi.

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Yazın evlenmeleri beklenen ünlü çift birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı ve Devrim Özkan fotoğrafları profilinden silmişti.

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FUTBOLCUNUN O HAMLESİ İDDİALARI DOĞRULARI!

Ayrıldıkları konuşulurken Lucas Torreira'dan yeni bir hamle geldi. Özkan'ın ardından Torreira'da da Özkan'la olan tüm fotoğrafları sildi. Bu hamlenin ardından ikilinin ayrılık iddiası doğrulandı.

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Anahtar Kelimeler:
devrim özkan
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