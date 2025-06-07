Ayrılığının sebebi ortaya çıktı! Yenikapı'da büyük kavga... Meğer her şey şampiyonluk gecesinde olmuş

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata’nın olmayışı çok konuşulmuştu. Morata'nın olmayışının nedeni ailevi sebepler olarak açıklanırken olayın çok başka boyutları olduğu ortaya çıktı.

O ESPİRİ KRİZE NEDEN OLDU

Yenikapı'da coşkulu bir şekilde devam eden şampiyonluk kutlamaları sırasında, Mauro Icardi'nin yaptığı bir espri, Alvaro Morata tarafından yanlış anlaşıldıği ve bu basit yanlış anlaşılma kısa sürede iki yıldız futbolcu arasında hararetli bir sözlü tartışmaya dönüştüği öğrenildi.

Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın araya girmesine rağmen gerginliğin yatışmadığı öğrenilirken Morata'nın tavırları, takım arkadaşlarının da keyfini kaçırarak kutlamaların ambiyansını olumsuz etkiledi.

OKAN BURUK'TAN AYRILIK SİNYALİ

Milan'dan 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Alvaro Morata'nın Galatasaray'da kalması beklenmiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un "Santrfor alacağız" şeklindeki açıklaması, İspanyol golcünün ayrılığına dair güçlü bir ipucu olarak yorumlandı.

TAPUSU 8 MİLYON EURO

Icardi ile tartışıp, Galatasaraylı futbolcuları kutlamalarda geren Morata devre arasına kadar transfer edilirse, 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Milan’dan haziran ayında tapusu alınırsa kasadan 9 milyon Euro çıkacak.