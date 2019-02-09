'Ayrılık' şarkısının söz yazarı Ferhad İbrahimi hayatını kaybetti!

"Ferhad İbrahimi" olarak bilinen Azerbaycan kökenli sanatçı, Erdebil eyaletine bağlı Nir kentinin Körabbas köyünde hayatını kaybetti.
Körabbasslı, ünlü Azerbaycanlı sanatçı Reşid Behdudov'un seslendirmesiyle tanınan "Ayrılık" şarkısının yanı sıra Ali Selimi tarafından bestelenen "Ağlama" ve "Açıl Seher" parçalarının da sözlerini yazdı.
"Ayrılık" şarkısı, İran, Azerbaycan ve Türkiye'deki birçok sanatçı tarafından seslendirilmişti.
(AA)
Eve dönmeyen oğlu için 'medyuma' gitti, başına gelmeyen kalmadı
Yer: Bursa! Mağarada buldular
Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra bunda
Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı
İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz
Bakan Ziya Selçuk'tan anlamlı paylaşım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri kırmadı!
Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum