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'Ayrılık' şarkısının söz yazarı Ferhad İbrahimi hayatını kaybetti!

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HABER  | 09.02.2019 21:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de birçok sanatçı tarafından seslendirilen "Ayrılık" şarkısının söz yazarı İranlı sanatçı Recep İbrahimi Körabbasslı 84 yaşında vefat etti.

'Ayrılık' şarkısının söz yazarı Ferhad İbrahimi hayatını kaybetti!

"Ferhad İbrahimi" olarak bilinen Azerbaycan kökenli sanatçı, Erdebil eyaletine bağlı Nir kentinin Körabbas köyünde hayatını kaybetti.

Körabbasslı, ünlü Azerbaycanlı sanatçı Reşid Behdudov'un seslendirmesiyle tanınan "Ayrılık" şarkısının yanı sıra Ali Selimi tarafından bestelenen "Ağlama" ve "Açıl Seher" parçalarının da sözlerini yazdı.

"Ayrılık" şarkısı, İran, Azerbaycan ve Türkiye'deki birçok sanatçı tarafından seslendirilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep İbrahimi Körabbasslı Ferhad İbrahimi

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