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  4. Ayrılık sonrası gündemden düşmüyor! Demet Özdemir derin göğüs dekoltesiyle görenleri mest etti

Ayrılık sonrası gündemden düşmüyor! Demet Özdemir derin göğüs dekoltesiyle görenleri mest etti

09.06.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir, Engin Akyürek ile birlikte rol aldığı Adım Farah dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Yunanistan'da yaz tatiline çıktı. Beyaz mini elbisesiyle tatil pozları paylaşan ünlü oyuncu, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Özdemir, güzelliği ve fit vücuduyla görenleri hayran bıraktı.

Ayrılık sonrası gündemden düşmüyor! Demet Özdemir derin göğüs dekoltesiyle görenleri mest etti

Demet Özdemir, 8 ay evli kaldığı Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra son olarak Atina'da aldığı 400.000 Euro değerindeki evi ile gündemdeydi. Şu sıralar Yunanistan'da tatil yapan ünlü oyuncudan tatil paylaşımları ardı ardına geliyor. Göğüs dekolteli mini elbisesiyle pozlarını paylaşan Özdemir'e kısa sürede beğeni yağdı.

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Demet Özdemir, sosyal medyada aktif olan ünlülerin başlarında yer alıyor. Günlük hayatından sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu son olarak beyaz elbisesiyle kamera karşısına geçti.

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Giydiği beyaz mini elbisesiyle havuz başında poz veren Özdemir, paylaşımına iyi geceler anlamına gelen 'Nite nite' notunu düştü.

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Başarılı oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Fotoğrafları beğenenler arasında ünlü isimler de yer aldı.

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Kullanıcılar Özdemir'in paylaşımına 'Seni gülümserken görmek çok güzel', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Dünyanın en parlak yıldızı' yorumlarında bulundular.

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