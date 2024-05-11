Ayrılıkları kısa sürdü! İrem Derici ile Gökhan Fırat’tan aşk pozu geldi

Birlikte çıktıkları tatillerden yaptıkları romantik paylaşımlarla ve aşk pozlarıyla sık sık gündem olan İrem Derici ile Gökhan Fırat çiftine nazar değmiş ve ikili birbirini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.

Ünlü çift tatilleri sırasında çekilen birbirinden romantik karelerini de silmişti. Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan İrem Derici’nin ‘’Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek arkadaş için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem. Duyguya vaktim olmadığını düşünüyorum’’ şeklindeki sözleri çok konuşulmuştu.

AŞK POZU GELDİ

İrem Derici ile Gökhan Fırat’ın ayrılığı kısa sürdü. Aralarındaki buzları eriten ikili aşklarına bir şans daha verdi.

Birbirilerini sosyal medyada yeniden takibe alan ikiliden Gökhan Fırat, barıştıklarını yaptığı romantik bir paylaşımla ilan etti.

İrem Derici ile sarmaş dolaş bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Gökhan Fırat, İrem Derici’yi etiketleyip kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi. Derici'nin ise sevgilisinin bu paylaşımını kendi hesabında paylaşmaması dikkat çekti.