Buz dolu fıçıya girdi, karanlık inzivaya çekildi! Bunlar yetmedi... Çağla Şıkel şimdi de kendini kulübeye kapattı

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek adeta bir akım başlatan Şıkel, ardından karanlık inzivaya çekilmiş ve gözleri 3 gün boyunca bantla kapalı şekilde kalmıştı.

11 SAAT BOYUNCA...

Çağla Şıkel şimdi de 2500 TL verip, yemek yemeyip, su içmeyip kendini Kırklareli’nde karanlık bir kulübeye 11 saat boyunca kapattı.

Ünlü isim kulübeden çıktıktan sonra “Kişinin değerini fark edip içindeki kaynağı hissetmesi inanılmazdı” diyerek yaşadığı deneyimini paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

9 odalı süper lüks bir villada oturan ünlü mankenin bu yaklaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada; 'Parası çok canı sıkılıyor', 'İyice ne yapacağını şaşırdı', 'Parayı nereye harcayayım işleri' gibi yorumlar yapıldı.