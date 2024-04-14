Ayrılıp arkadaş kalmışlardı... Çağla Şikel ve Nail Gönenli beraber tatilde!

Geçtiğimiz aylarda Çağla Şıkel ile yollarını ayıran Gönenli yakın zamanda Çağla Şıkel'in ablası Berna Şikel'in düğününe eski sevgilisiyle katılarak Berna Şikel ve Murat Filican çiftinin birlikte nikah şahidi olmuştu.

Gönenli eski aşkına döndüğüne dair yorumlara o dönem "Çağla benim için hâlâ çok kıymetli ama bu kıymet ilişki değil insani anlamda, saygılı bir ilişki yaşamış insanlar o ilişki bitse bile tekrar bir araya gelebilir" demişti.

Çağla Şikel ve Nail Gönenli bu sefer de tatilde buluştu. Muhabir Online Akif Yaman’ın haberine göre ayrıldıktan sonra arkadaş kaldıklarını söyleyen Çağla Şikel ve Nail Gönenli Çeşme’de birlikte tatil yaparken görüntülendi.

İkilinin arkadaş olarak mı yoksa barışma tatili olarak mı beraber olduğu merak konusu oldu.





