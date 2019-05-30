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Ayrılmak isteyen sevgilisini polise ihbar etti

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İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde ayrılmak istediği sevgilisinin aracına uyuşturucu koyarak, onu polise ihbar eden Kader Erman ile ona yardımcı olan Esin Karagöz hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrılmak isteyen sevgilisini polise ihbar etti

Olay, 14 Mayıs'ta Gazimağusa'da meydana geldi. İddiaya göre Kader Erman polisi arayarak, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A.'nın aracında uyuşturucu madde olduğunu söyledi.

Polis S.A.'nın aracını durdurdu, aracın bagajında 3 gram uyuşturucu madde buldu. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucunun S.A.'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Polis, ihbarcı Kader Erman'ın S.A.'nın eski sevgilisi olduğunu belirledi. Bunun üzerine Kader Erman, gözaltına alındı. Erman, yapılan sorgusunda kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin aracına uyuşturucu koyduğunu kabul etti. İki aylık hamile de olduğunu söyleyen Erman, "Benden ayrılmak istediği için onun başını yakmak istedim" dedi.

Erman'a uyuşturucuyu bulmasında yardımcı olan yakın arkadaşın Esin Karagöz de gözaltına alındı.

'İBRET VERİCİ CEZA GEREKLİ'

İki zanlının yargılanmasına dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkemede konuşan Yargıç Hazal Hacımulla, "Her iki sanık, sözkonusu maddeyi şahsi kullanım amaçlı değil, bir başkasının başını belaya koymak için satın aldı" dedi. Hacımulla, bu suçları işleyen kişilere ve işlemeye tevessül edecek kişilere karşı kamu yararı gereği ibret verici cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi de Erman'a 6, Karagöz'e de 4 ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sevgili uyuşturucu polis KKTC

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