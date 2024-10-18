Ayşe Ekiz'in son hali çok konuşulmuştu! Kuzu aşıladığı anları paylaşınca...

MasterChef'te yarışmacıların hayatları ve paylaşımları da gündeme geliyor. Bu yıl düzenlenen yarışmada Ayşe Ekiz popüler isimler arasındaydı.

Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini açıklamıştı. Genç yarışmacı hayvanlarıyla çektiği başvuru videosuyla büyük sempati kazanmıştı.

Elendikten sonra da yaylaya dönen Ayşe şal paylaşımı yaptığında makyajlı halleri ve yüzündeki değişim eleştirilmişti.

Doğallığıyla büyük beğeni kazanan Ayşe Ekiz aslında hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

MasterChef Ayşe son olarak kuzu aşılama yaptığını paylaştı. Ayşe Ekiz'in kuzularıyla paylaşımına beğeni yağdı.



Ayşe'ye fanlarından "Hep böyle kal","Doğallık en güzeli" yorumları geldi.

ACUN ILICALI EV ALDI MI?

Şöhret falan istemediğini dile getiren Ayşe geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kendisine ev aldığına dair iddialara 'Ev konusu yalan haber" yanıtını vermişti.