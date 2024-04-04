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  4. Ayşe Hatun Önal 'Kocam' notuyla paylaşıp silmişti! 'Metressin' diyen Hande Sarıoğlu ifşalara devam etti! 'Hayali kişilerle...'

Ayşe Hatun Önal 'Kocam' notuyla paylaşıp silmişti! 'Metressin' diyen Hande Sarıoğlu ifşalara devam etti! 'Hayali kişilerle...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.04.2024 17:05
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Model, oyuncu ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' notuyla paylaşıp sildiği kare magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü spiker Hande Sarıoğlu canlı yayında 'Metressin' diyerek Ayşe Hatun Önal'ın kocam dediği kişinin ünlü oyuncunun eşi olduğunu açıklamıştı. Sarıoğlu, canlı yayında ifşalara devam etti.

Ayşe Hatun Önal 'Kocam' notuyla paylaşıp silmişti! 'Metressin' diyen Hande Sarıoğlu ifşalara devam etti! 'Hayali kişilerle...'

Dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ayşe Hatun Önal 'Kocam benim' diyerek erkek arkadaşı ile bir karesini paylaştı. Önal'ın daha sonra sildiği bu kare magazin gündemine bomba gibi düştü.

ayşe paylaşım

'METRESSİN' DİYEREK SİNİRLENMİŞTİ

Söylemezsem Olmaz sunucu Hande Sarıoğlu, Ayşe Hatun Önal'ın 'kocam' dediği kişinin ünlü oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğunu açıkladı. Bu açıklama büyük ses getirirken Hande Sarıoğlu, Önal'a 'Metressin' diyerek tepki göstermişti.

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Ünlü spiker canlı yayında ifşalara devam etti. Sarıoğlu; 'Önal'ın Şizofrenik şekilde, akıl tutulması yaşadığı şekilde paylaştığı bu fotoğraf hakkında yeni bilgiler var. Mevzu neymiş biliyor musunuz? Mehmet Ali Çebi ile Selin Demiratar çok mutlular. Aralarında gayet çok güzel bir aşk ve evlilik var.

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'ŞİZOFRENİK ŞEKİLDE'

Buradaki konumuz şu Ayşe Hatun Önal şizofrenik şekilde eski sevgilisini paylaştı ve bu fotoğraf eski bir fotoğraf. Asla şuan aralarında bir ilişki yok. Yasak ilişki yok. Bu mevzudan Mehmet Ali Çebi'nin haberi bile yok.' dedi.

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Ayşe Hatun Önal'ın arkadaşlarından mesajlar aldığını söyleyen Sarıoğlu, Önal'ın kendi kendine konuştuğunu, hayali kişilerle konuştuğunu, demans hastalığı yaşadığını iddia etti.

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