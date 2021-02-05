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Ayşe Kökçü: Bu kareden yalnız ben hayattayım

05.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Ayşe Kökçü: Bu kareden yalnız ben hayattayım

Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, paylaşımlarıyla takipçilerine adeta nostaljik bir yolculuk yaptırdı. Kökçü, yıllar önce arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafını, "Bu kareden yalnız ben hayattayım" notuyla yayınladı.

Oyuncu Ayşe Kökçü, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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Kökçü, konservatuvar yıllarından kalan pozlarıyla sevenlerini yıllar öncesine götürdü.

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Ayşe Kökçü, 1978 yılına ait olan bu kareyi arkadaşlarıyla birlikte Kumburgaz Sahili'nde çekildiklerini belirtti.

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"BU KAREDEN YALNIZ BEN HAYATTAYIM"

65 yaşındaki oyuncu, bu fotoğrafının da konservatuvar yıllarına ait olduğunu ifade etti.

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Kökçü, gönderisine, "Bu kareden yalnız ben hayattayım. Serhat, Neşe, Ergün... Nur içinde uyuyun. Ne erken veda ettiniz..." notunu düştü.


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