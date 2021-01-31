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Ayşecan Tatari kızı Müjgan'ı paylaştı! 'Kafanı omzuma dayadığın ana...'

31.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Ayşecan Tatari kızı Müjgan'ı paylaştı! 'Kafanı omzuma dayadığın ana...'

Ayşecan Tatari, minik kızı Müjgan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Tatari, paylaşımına "Kafanı omuzuma dayadığın ana bütün ömrüm sığıyor Müjgan" notunu düştü.

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, minik kızı Müjgan üç aylık oldu. Güzel oyuncu, "Kafanı omzuma dayadığın an'a bütün ömrüm sığıyor Müjgan" notunu düştü.

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31 yaşındaki Ayşecan Tatari'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Ayşecan Tatari kızının fotoğraflarını çekerken ki hallerini de Instagram hikayesinde paylaştı.

SUDA DOĞUM YAPTI

Müjgan'ı suda dünyaya getiren Tatari, geçtiğimiz günlerde doğum sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı. İlk kez annelik duygusunu tadan Tatari, doğumdan sonra eşi ve kızı ile birlikte çekilen pozunu "Merhaba dünya" notu ile yayınlamıştı.

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