Ayşecan Tatari: Sadece bekle ve gör!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, 2017 yılında Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Müjgan'ı kucağına alarak, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tatari, eşi ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"SADECE BEKLE VE GÖR!"

Ayşecan Tatari, Tepeli ile 4. evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Düğün fotoğrafını yayınlayan oyuncu, gönderisine, "Hey çocuklar, Sadece bekle ve gör... 4!" notunu düştü. Tatari'nin paylaşımı kısa sürede 9 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

