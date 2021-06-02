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Ayşecan Tatari: Sadece bekle ve gör!

02.06.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli ile evliliklerinin 4. yılını kutladı. Düğün fotoğrafını paylaşan Tatari, yayınladığı gönderiye, "Hey çocuklar, Sadece bekle ve gör... 4!" notunu düştü.

Ayşecan Tatari: Sadece bekle ve gör!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, 2017 yılında Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Müjgan'ı kucağına alarak, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tatari, eşi ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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"SADECE BEKLE VE GÖR!"

Ayşecan Tatari, Tepeli ile 4. evlilik yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı. Düğün fotoğrafını yayınlayan oyuncu, gönderisine, "Hey çocuklar, Sadece bekle ve gör... 4!" notunu düştü. Tatari'nin paylaşımı kısa sürede 9 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edip Tepeli Ayşecan Tatari
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