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Ayşecan Tatari'yi çileden çıkaran olay! İsyan etti

11.11.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su olarak hayatımıza giren Ayşecan Tatari paylaşımıyla gündeme geldi. Ayşecan Tatari gittiği mekanda yaşadığı bir olayı anlatarak isyan etti.

Ayşecan Tatari'yi çileden çıkaran olay! İsyan etti

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.Geçtiğimiz yıl kızı Müjgan'ı dünyaya getiren Tatari yaşadığı bir olayla çileden çıktı.

Kızı bağırsak geçirgenliği nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ünlü isim yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Özel bir diyetle beslenmesi gereken kızı için yiyecekleri ince eleyip sık dokuyan Tatari, gittiği restoranda yaşadığı bir olaya çok kızdı.

Ayşecan Tatari yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz/gluten/domates/biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın! Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp 'kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?' dedim. 'Hayır' dedikten 2 dakika sonra gelip 'Evet 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış' diyor. Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Gerizekalısınız hepiniz!"

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KOCASI DA İÇİNİ DÖKTÜ

Edip Tepeli ise eşi Ayşecan Tatari'nin neden bu kadar tepki gösterdiğini sosyal medya paylaşımında anlattı. Tepeli paylaşımında şunları söyledi:

"Hayatlarını ciddi besin alerjileriyle sürdürenlere soruyorum. Nasıl hayatta kalıyorsunuz? Müjgan'ın bağırsak geçirgenliği ile uğraşıyoruz bir süredir. Sevimsiz bir durum. Çok küçük olduğu için geçmesi bekleniyor ama bunun için 1 aylık diyet uygulanması gerekiyor. Ayşecan'a da Müjgan'a da birçok besin yasak. Maalesef bu 1 ay bir türlü tamamlanamıyor. Çünkü adı sanı belli düzgün görünümlü işletmeler besin işinin sağlık işi olduğunu bilmiyor. Paradan başka hiçbir şey düşünmedikleri için liyakat sahibi insanlar çalıştırmaları gerektiğinin farkında değiller. Sizin bu ihmalkarlığınız ve cehaletiniz yüzünden yeterli besin alamadığı için her gün baş ağrısı çeken karım, son 8 günü kalan diyetine yeniden başlamak zorunda. Müjgan gelişimi için önemli olan besinleri 1 ay daha alamayacak. Biz de birkaç gün içimiz parçalana parçalana evladımızın dışkısında kan arayacağız."

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Bazı sosyal medya kullanıcıları Ayşecan Tatari'ye 'O zaman yemeğini evde ye' diyerek tepki gösterdi. Ünlü oyuncu ise "'Kaldırımlar kötüyse, engelliler evlerinde otursun' demek gibi... Hayır işlerini yapanlar sorumluluk alsınlar" diyerek karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Edip Tepeli Ayşecan Tatari
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