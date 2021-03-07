Ayşegül Çınar kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Ayşegül Çınar'a dair çıkan haberler sonrası vatandaşlar "Ayşegül Çınar kimdir?" sorusunu sormaya başladı. Arama motorlarında sıkça adı geçen Ayşegül Çınar Yasak Elma dizisindeki "Lila" karakteriyle tanınıyor. Oyuncu 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.



