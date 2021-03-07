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Ayşegül Çınar kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

07.03.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Ayşegül Çınar kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Yasak Elma dizisinde oynadığı karakterle tanınan Ayşegül Çınar'ın kim olduğu merak ediliyor. Oyuncu Ayşegül Çınar daha önce bir restoranda sevgilisi ile tartışması sonrası tuvaletten kaçması ile gündeme gelmişti. Haberimizin devamında Ayşegül Çınar ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Oyuncu Ayşegül Çınar'a dair çıkan haberler sonrası vatandaşlar "Ayşegül Çınar kimdir?" sorusunu sormaya başladı. Arama motorlarında sıkça adı geçen Ayşegül Çınar Yasak Elma dizisindeki "Lila" karakteriyle tanınıyor. Oyuncu 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
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