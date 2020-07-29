Aysu Varol İzzet Yıldızhan'ı ifşa etti! Şoke eden mesajlar

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın sosyal medya üzerinden DJ Aysu Varol'a mesajlar attı. Kendisini tanışmak için ofise çağıran türkücünün mesajlarını ifşa eden Aysu Varol, "İki nam salan hemen istediğini elde ederim havasında" dedi.



GENÇ KADINI OFİSE DAVET ETTİ



Son olarak piyano başında söylediği türkü ile magazin basınına gündem olan ünlü şarkıcı bu kez ifşa mesajları ile gündeme geldi. 9 çocuk babası olan 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın genç DJ Aysu Varol'a yolladığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düştü.



İzzet Yıldızhan Varol'u tanışmak için ofisine davet edince kıyamet koptu.9 çocuk babası 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'a tepki gösteren Aysu Varol, Yıldızhan'ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve Whatsapp konuşmalarını ifşa etti. Yıldızhan peş peşe mesajlar gönderdiği genç kadını Instagram'dan engelledi.

Genç isim paylaşımına "Bunun devamını atsam yüzüne tükürürler ama yapmayacağım" yorumunu yazdı. Ancak Varol paylaşımında davetin yer aldığı mesajların hepsini neredeyse paylaştı. Varol tepkisini şu sözlerle gösterdi: "İki nam salan her gece istediğimle takılırım havasında. Rezil herif. Adama böyle verirler ağzının payını..."