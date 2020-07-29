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Aysu Varol İzzet Yıldızhan'ı ifşa etti! Şoke eden mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 10:01 | Son Güncelleme

57 yaşındaki 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, kendisinden yaşça küçük olan DJ Aysu Varol'a Instagram üzerinden mesaj atarak ofisine davet etti. Verdiği cesur pozlarla bilinen Varol ise Yıldızhan'ın kendisine attığı tüm mesajları ifşa etti. Yıldızhan'ın attığı mesajlar herkesi şoke etti.

Aysu Varol İzzet Yıldızhan'ı ifşa etti! Şoke eden mesajlar

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın sosyal medya üzerinden DJ Aysu Varol'a mesajlar attı. Kendisini tanışmak için ofise çağıran türkücünün mesajlarını ifşa eden Aysu Varol, "İki nam salan hemen istediğini elde ederim havasında" dedi.
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GENÇ KADINI OFİSE DAVET ETTİ

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Son olarak piyano başında söylediği türkü ile magazin basınına gündem olan ünlü şarkıcı bu kez ifşa mesajları ile gündeme geldi. 9 çocuk babası olan 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın genç DJ Aysu Varol'a yolladığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düştü.
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İzzet Yıldızhan Varol'u tanışmak için ofisine davet edince kıyamet koptu.9 çocuk babası 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'a tepki gösteren Aysu Varol, Yıldızhan'ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve Whatsapp konuşmalarını ifşa etti. Yıldızhan peş peşe mesajlar gönderdiği genç kadını Instagram'dan engelledi.

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Genç isim paylaşımına "Bunun devamını atsam yüzüne tükürürler ama yapmayacağım" yorumunu yazdı. Ancak Varol paylaşımında davetin yer aldığı mesajların hepsini neredeyse paylaştı. Varol tepkisini şu sözlerle gösterdi: "İki nam salan her gece istediğimle takılırım havasında. Rezil herif. Adama böyle verirler ağzının payını..."

Aysu Varol pirim yaptığına dair gelene eleştirilere de Max Kruse mesajıyla yanıt verdi.

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57 yaşındaki 9 çocuk babası şarkıcı konuyla alakalı açıklama ise henüz yapmadı.


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Okuyucu Yorumları 24 yorum
kız da reklam için elinden geleni yapmış numarasını bile vermiş. tezgah kurmuş yani
izzet abi dalga geçmiş bu plastikle
şu sıfata yazdıysa yazık yani buna ben doğum günü mesajı bile yazmam
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