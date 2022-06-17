AYT'de kaç net kaç puan getirir? 2022 AYT puan ve sıralama hesaplama nasıl yapılır?

AYT'de kaç net kaç puan getirir? YKS sınavı, 18-19 Haziran'da Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri sınavın ikinci oturumudur. Peki 2022 AYT puan ve sıralama hesaplama nasıl yapılır? İşte AYT puan ve sıralama hesaplama konusunda detaylar...

AYT'DE KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?

AYT, 3 oturumlu bir sınav olan YKS'ye başvuran adayların isteğe bağlı gireceği ikinci oturumdur. YDT de isteğe bağlıdır. Fakat ilk oturum olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi'ne katılım zorunludur.

Alan Yeterlilik Testi'nde ve Temel Yeterlilik Testi'nde baraj puan uygulaması kaldırıldı.

Geçtiğimiz yıl TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçmiş oluyordu. Ayrıca, eşit ağırlık puan türünde Matematik dersinde 1 doğru; 3.00 puan, Edebiyat dersinde 1 doğru 3.00 puan, Tarih dersinde 1 doğru 2.803 puan ve coğrafya dersinde 1 doğru 3,33 puan değerine sahipti.

YKS 2021'de eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 15,75 üstünde net yapması gerekiyordu

AYT KONULARI 2022

AYT Edebiyat Konuları:

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

AYT Geometri Konuları:

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

Dönüşümlerle Geometri

Trigonometri

Çemberin Analitiği

AYT Matematik Konuları:

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Polinomlar

Mantık

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Seriler

Limit ve Süreklilik

Türev

İntegral

AYT Tarih Konuları:

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk’ün Ölümü

Yüzyılın Başlarında Dünya

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

Türklerde Devlet Teşkilatı

Türklerde Toplum Yapısı

Türklerde Hukuk

Türklerde Ekonomi

Türklerde Eğitim

Türklerde Sanat

AYT Coğrafya Konuları:

Şehirlerin Fonksiyonları

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler

Nüfus

Uluslararası Ulaşım Hatları

Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

AYT Felsefe Konuları:

Felsefe’nin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları:

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

İslam Düşüncesinde Tasavvu

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

Hazreti Muhammed

Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

AYT Fizik Konuları:

Vektörler

Bağıl Hareket

Newton’ın Hareket Yasaları

Sabit İvmeli Hareket

Atışlar

Enerji ve Hareket

İtme ve Çizgisel Momentum

Tork-Denge-Ağırlık Merkezi

Basit Makineler

Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş

Paralel Levhalar ve Sığa

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Alternatif Akım ve Transformatörler

Çembersel Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Radyoaktivite

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya Konuları:

Kuantum Sayıları

Elektron Dizilimi

Periyodik Özellik

Gazlar

Çözeltilerde Derişim

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Denge

Asit-Baz Dengesi

Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)

Redoks

Piller

Elektroliz

Karbon Kimyasına Giriş

Hidrokarbonlar

Alkoller ve Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler ve Esterler

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Biyoloji Konuları:

Sinir Sistemi

Endokrin Sistem

Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi

Boşaltım Sistemi

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Genetik Şifre-Protein Sentezi

Fotosentez – Kemosentez

Hücresel Solunum

Bitki Biyolojisi

Canlılar ve Çevre

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTECEK?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

TÜM ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI





