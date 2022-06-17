AYT'de kaç net kaç puan getirir? 2022 AYT puan ve sıralama hesaplama nasıl yapılır?

AYT'de kaç net kaç puan getirir? YKS sınavı, 18-19 Haziran'da Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri sınavın ikinci oturumudur. Peki 2022 AYT puan ve sıralama hesaplama nasıl yapılır? İşte AYT puan ve sıralama hesaplama konusunda detaylar...
AYT, 3 oturumlu bir sınav olan YKS'ye başvuran adayların isteğe bağlı gireceği ikinci oturumdur. YDT de isteğe bağlıdır. Fakat ilk oturum olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi'ne katılım zorunludur.
Alan Yeterlilik Testi'nde ve Temel Yeterlilik Testi'nde baraj puan uygulaması kaldırıldı.
Geçtiğimiz yıl TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçmiş oluyordu. Ayrıca, eşit ağırlık puan türünde Matematik dersinde 1 doğru; 3.00 puan, Edebiyat dersinde 1 doğru 3.00 puan, Tarih dersinde 1 doğru 2.803 puan ve coğrafya dersinde 1 doğru 3,33 puan değerine sahipti.
YKS 2021'de eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 15,75 üstünde net yapması gerekiyordu
AYT Edebiyat Konuları:
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
AYT Geometri Konuları:
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Dönüşümlerle Geometri
Trigonometri
Çemberin Analitiği
AYT Matematik Konuları:
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar
Mantık
Eşitsizlikler
Logaritma
Diziler
Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral
AYT Tarih Konuları:
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1881’den 1919’a Mustafa Kemal
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümü
Yüzyılın Başlarında Dünya
İkinci Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat
AYT Coğrafya Konuları:
Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
Nüfus
Uluslararası Ulaşım Hatları
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler
AYT Felsefe Konuları:
Felsefe’nin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları:
Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
İslam Düşüncesinde Tasavvu
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
Hazreti Muhammed
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları
AYT Fizik Konuları:
Vektörler
Bağıl Hareket
Newton’ın Hareket Yasaları
Sabit İvmeli Hareket
Atışlar
Enerji ve Hareket
İtme ve Çizgisel Momentum
Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
Basit Makineler
Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
Alternatif Akım ve Transformatörler
Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
AYT Kimya Konuları:
Kuantum Sayıları
Elektron Dizilimi
Periyodik Özellik
Gazlar
Çözeltilerde Derişim
Koligatif Özellikler
Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Denge
Asit-Baz Dengesi
Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
Redoks
Piller
Elektroliz
Karbon Kimyasına Giriş
Hidrokarbonlar
Alkoller ve Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler ve Esterler
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
AYT Biyoloji Konuları:
Sinir Sistemi
Endokrin Sistem
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Genetik Şifre-Protein Sentezi
Fotosentez – Kemosentez
Hücresel Solunum
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre
2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.
ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.
YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.
Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.
Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:
1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika
YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.