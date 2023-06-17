AYT, YDT saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? 2023 AYT, YDT sınav süreleri ne kadar? İşte sınav saati ve süreleri

AYT ve YDT saatleri ve sınav süreleri kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı. 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvuru yaptığı TYT sonrasında gözler AYT ve YDT'ye çevrildi. İşte AYT ve YDT sınav saatleri, sınav süreleri ve soru sayıları...

AYT, YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NE ZAMAN?

YKS 2023'te birinci oturum olan TYT, 17 Haziran Cumartesi günü yani bugün saat 10.15'te başlayıp 13.00'te son buldu. TYT'nin ardından AYT ve YDT sınav saatleri merak edildi.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te son bulacak.

2023 AYT, YDT SINAV SÜRELERİ NE KADAR, KAÇ SORU VAR?

YKS, maratonu 18 Haziran'da gerçekleştirilecek AYT ve YDT oturumları ardından tamamlanmış olacak. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.

18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Üçüncü ve son oturum YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

