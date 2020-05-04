Aytemiz Alanyaspor, gruplar halinde antrenmanlara başladı

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren futbol takımı, sahaya indi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne gelerek çalışmalarını gerçekleştiriyor.

İdmanın ilk gününde futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık parkurunda topla çalışma yaptı.

