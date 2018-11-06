SPOR

Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 06.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Tamer Tuna'nın ardından bir teknik direktör daha görevinden ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal ile yollarını ayırma kararı aldı.

Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, tecrübeli teknik direkör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi, son olarak evinde oynadığı Yeni Malatyapspor karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrılmıştı. (beIN Sports)

TUNA DA AYRILMIŞTI

Gün içerisinde Sivasspor'da teknik direktörü Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

60


PARTNERÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişlerÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişler
Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesini feshetti!Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesini feshetti!
Mesut Bakkal: 3 maçtaki 9 puanın devamının gelmesi gerekiyorMesut Bakkal: 3 maçtaki 9 puanın devamının gelmesi gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Aytemiz Alanyaspor mesut bakkal

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna istifa etti

Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna istifa etti

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz dönemi bitti iddiası

Trabzonspor'da Burak Yılmaz dönemi bitti iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
giden gidene o bu takımın başına geçsin öbürü de diğer takımın başına geçsin kısır döngüye devam , istifa edince iyi mi olacak acaba
Konyaspor yönetimi uyuyor olsa gerek
Haydeee.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesini feshetti!

Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesini feshetti!

Mesut Bakkal: 3 maçtaki 9 puanın devamının gelmesi gerekiyor

Mesut Bakkal: 3 maçtaki 9 puanın devamının gelmesi gerekiyor

Göztepe'nin deplasman kayıpları devam ediyor

Göztepe'nin deplasman kayıpları devam ediyor

Aytemiz Alanyaspor Papiss Cisse ile anlaşma sağladı

Aytemiz Alanyaspor Papiss Cisse ile anlaşma sağladı

Aytemiz Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.