Aytemiz Alanyaspor'un bileği bükülmüyor

Süper Lig'in namağlup lideri Aytemiz Alanyaspor, başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. 8 maçtır kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, Antalya derbisinde de kazanan taraf oldu. Ligin 9'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, rakibine karşı deplasman galibiyeti hasretine de son verdi. Salih Uçan ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-0'lık net skoru yakalayan ve maç boyu rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan turuncu yeşilliler, 3 puanı alan taraf oldu.

LİG REKORU KIRDI

Ayrıca Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor karşısında 607 isabetli pas yaparak, hem bu sezon Süper Lig rekorunu kırdı, hem de kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaştı. Etkili ve baskılı bir oyun ortaya koyan Alanyaspor, yüzde 86,6'lık oranda ligin bu sezonki en başarılı pas yüzdesine sahip takımı.

ÇOK ATTI AZ YEDİ

Aytemiz Alanyaspor bu sezon ligin tek namağlup takımı ve maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi 9 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Süper Lig'in hem en çok gol atan takımı olurken, savunması ve başarılı kalecisi Marafona ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda.