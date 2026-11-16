Ayvalık'ta can pazarı! Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu

Balıkesir'deki kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı, 06 Mevkii'nde meydana geldi. Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı. Minibüs şoförüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR KURTARILAMADI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip, kullandığı 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü denize uçan Batuhan Yılmaz (31) tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralanan 1'i bebek 10 yolcu ise Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Yılmaz’ın 6 aydır Sarımsaklı Birlik'te minibüs şoförü olarak çalıştığı bildirildi.

MİNİBÜS VİNÇLE SUDAN ÇIKARILDI

Öte yandan, olay yerinde polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları tamamlandı. Halatlarla bağlanan minibüs, kamyon vinçle sudan çıkarıldı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır