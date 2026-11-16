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Ayvalık'ta can pazarı! Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şoförü direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu. Yaralanan şoför ve yolcular minibüsten çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'deki kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı, 06 Mevkii'nde meydana geldi. Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ayvalık ta can pazarı! Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu 1

Kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı. Minibüs şoförüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ayvalık ta can pazarı! Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu 2

ŞOFÖR KURTARILAMADI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip, kullandığı 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü denize uçan Batuhan Yılmaz (31) tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralanan 1'i bebek 10 yolcu ise Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Ayvalık ta can pazarı! Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu 3

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Yılmaz’ın 6 aydır Sarımsaklı Birlik'te minibüs şoförü olarak çalıştığı bildirildi.

Ayvalık ta can pazarı! Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu 4

MİNİBÜS VİNÇLE SUDAN ÇIKARILDI

Öte yandan, olay yerinde polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları tamamlandı. Halatlarla bağlanan minibüs, kamyon vinçle sudan çıkarıldı.

Ayvalık ta can pazarı! Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu 5

Ayvalık ta can pazarı! Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu 6

Ayvalık ta can pazarı! Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu 7

Ayvalık ta can pazarı! Şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu 8
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık
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