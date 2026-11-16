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GTA 6’nın 34 şarkılık albüm listesi sızdı: Müzik dünyasının yıldızları bir arada

GTA 6 ile aynı gün piyasaya sürülecek 34 şarkılık müzik albümünün parça listesi sızdırıldı. Sızdırılan listeye göre, daha önce Travis Scott, Morgan Wallen ve Keith Richards’ın yer aldığı açıklanan albümde Dua Lipa, Lana Del Rey, Playboi Carti, Jennie, Camila Cabello ve Burna Boy da yer alıyor.

GTA 6’nın 34 şarkılık albüm listesi sızdı: Müzik dünyasının yıldızları bir arada
Enes Çırtlık

Grand Theft Auto VI: The Album’ün 34 şarkıdan oluşan tam parça listesi, albümün ve oyunun 19 Kasım’daki çıkışından günler önce internete sızdırıldı. Projeye yakın kaynaklar şarkıların albümdeki sıralamasını doğrularken Rockstar Games henüz listeye ilişkin resmi bir doğrulamada bulunmadı.

Bir plak mağazası çalışanının, arka kapağında 34 şarkının tamamının isimlerinin yer aldığı fiziksel plak kopyasının görüntülerini paylaşmasının ardından liste X’te yayıldı. Sızdırılan listedeki sıralama, Rockstar’ın ön kayıt sayfasında ilk altı single için daha önce belirtilen sıralamayla da örtüşüyor. Listede Yung Lean ikinci, Travis Scott dördüncü, Keith Richards ise 32’nci sırada yer alıyor.

GTA 6’nın 34 şarkılık albüm listesi sızdı: Müzik dünyasının yıldızları bir arada 1

GTA 6’NIN ALBÜMÜNDE DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Rockstar’ın daha önce duyurmadığı şarkılardan biri olan Dua Lipa’nın Go Easy adlı parçası albümün yedinci sırasında bulunuyor. Sızdırılan listede ayrıca Playboi Carti’nin Ahh Yea, Jennie’nin Power Trip, Camila Cabello’nun Sweet Like Candy ve Lana Del Rey’in Crazy for You adlı parçalarının yanı sıra Burna Boy, Gunna, Young Thug, Kali Uchis, Omar Apollo ve Rina Sawayama’nın yeni şarkıları da yer alıyor.

Albüm, Justice’in Michael McDonald’ın da yer aldığı Starting From Zero adlı parçasıyla açılıyor. Fransız müzik ikilisi Justice, altıncı sıradaki Flower in a Hurricane adlı şarkıda ise Tame Impala, SZA ve King Gizzard & The Lizard Wizard ile bir araya geliyor. Sızdırılan liste, Stanley Clarke, Yussef Dayes ve Robert Glasper’ın ortak çalışması Overtown Lights ile sona eriyor.

Rockstar Games ve Atlantic Records, albümü 17 Eylül’de duyurmuş ve aynı gün Yung Lean, Travis Scott, Morgan Wallen, Rauw Alejandro ve Keith Richards’ın parçalarının yanı sıra Ca7riel & Paco Amoroso ile PinkPantheress’in de yer aldığı Sexy Magic adlı ortak çalışmayı yayımlamıştı. Daha sonra yayımlanan single’lar arasında Fuerza Regida’nın Suzuki, Cardi B’nin Don’t Chart ve Tove Lo’nun Blood in Your Eyes adlı şarkıları da bulunuyordu.

SINIRLI SAYIDAKİ PLAK DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

Albüm, tüm büyük dijital müzik platformlarında dinlenebilecek. CD ve plak formatlarında da satışa sunulacak. Rockstar’ın mağazasında albümün CD versiyonu 19,98 dolar, standart plak versiyonu 49,98 dolar ve sınırlı üretim plak versiyonu 124,98 dolar fiyat etiketiyle listeleniyor.

İçi sıvı dolgulu plaklardan oluşan sınırlı üretim versiyonu, ön siparişe açılmasının ardından dakikalar içinde tükendi.

GTA 6’nın 34 şarkılık albüm listesi sızdı: Müzik dünyasının yıldızları bir arada 2

GTA 6’NIN ÖZGÜN OYUN MÜZİKLERİ AYRI BİR ALBÜMLE YAYIMLANACAK

Grand Theft Auto VI: The Album, oyundaki radyo istasyonlarından ve özgün oyun müziklerinden ayrı bir albüm olma özelliği taşıyor. Justice oyunun dinamik müziklerini besteledi. Grand Theft Auto VI: Original Score, 30 parça ve dijital bonus parçalarla birlikte 11 Aralık’ta yayımlanacak.

Rockstar, oyundaki radyo istasyonlarından altısının sunucularını da açıklamıştı. Açıklanan isimler arasında Bad Bunny, Cocoteo FM’de; Burna Boy ve Palms Trax, AfroBank FM’de; Morgan Wallen ve Lana Del Rey ise Back Country Radio’da görev alacak.

GTA 6, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Oyunun standart sürümü 80 dolar, Ultimate Edition sürümü ise 100 dolar fiyat etiketi taşıyor. Oyunun kutulu kopyalarında fiziksel disk yerine indirme kodu bulunuyor.

GTA 6’nın 34 şarkılık albüm listesi sızdı: Müzik dünyasının yıldızları bir arada 3

GTA 6 ALBÜMÜNÜN SIZDIRILAN 34 ŞARKILIK TAM LİSTESİ

  1. Starting From Zero – Justice feat. Michael McDonald
  2. That’s It – Yung Lean feat. Future & Metro Boomin
  3. Ahh Yea – Playboi Carti
  4. Rhyno – Travis Scott
  5. Sexy Magic – Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred Again.. & Etienne de Crécy
  6. Flower in a Hurricane – Justice feat. Tame Impala, SZA and King Gizzard & The Lizard Wizard
  7. Go Easy – Dua Lipa
  8. Last Thing You Need – Morgan Wallen
  9. X – Jhayco
  10. Suzuki – Fuerza Regida
  11. Macacoa 2000 – Rauw Alejandro
  12. Dance With Me – A Boogie wit da Hoodie feat. Elkan
  13. Bigger – Burna Boy
  14. Count Up – Gunna
  15. Let’s Rock – Kodak Black & Don Toliver
  16. Wakin Up Flex – Young Thug
  17. IKYFL – Tee Grizzley
  18. TF? – Don Toliver
  19. Don’t Chart – Cardi B
  20. GMA – JT
  21. Power Trip – Jennie
  22. Blood in Your Eyes – Tove Lo
  23. Fast Emotion – Zara Larsson
  24. Sweet Like Candy – Camila Cabello
  25. Only One – Fcukers
  26. Sandunguea – Arca
  27. TRDWFE – Rina Sawayama
  28. All Again – Rose Gray
  29. Crazy for You – Lana Del Rey
  30. Largate – Kali Uchis & Helado Negro
  31. No Me Busques – Omar Apollo
  32. Bright Lights, Big City – Keith Richards
  33. Stone Kold Krazy Luuv – Jesse Johnson & Dâm-Funk
  34. Overtown Lights – Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper

Kaynak: Notebookcheck.net

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GTA 6 oyunu Rockstar Games Oyun Müzik albümü grand theft auto gta gta 6 şarkı Grand Theft Auto VI
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