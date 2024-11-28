AZ Alkmaar - Galatasaray maçı golle başladı! Fernando Muslera'dan büyük hata!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan Hollanda ekibi Sven Mijnans ile henüz 2. dakikada 1-0 öne geçti.

MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA

Az Alkmaar'ın hızlı gelişen atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Maikuma, sert bir vuruş yaptı ancak top doğrudan Muslera'nın üzerine gitti. Urugaylı kaleciden seken topu iyi takip eden Sven Mijnans, fırsatı değerlendirerek takımını öne geçiren golü kaydetti. Hollanda ekibi, mücadeleye erken bir golle başladı.