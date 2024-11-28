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AZ Alkmaar - Galatasaray maçı golle başladı! Fernando Muslera'dan büyük hata!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.11.2024 21:05
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UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında AZ Alkmaar ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 2. dakikasında Hollanda temsilcisi etkili bir atak geliştirdi. Bu pozisyonda Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera’nın elinden kaçırdığı top, ev sahibi ekibin golüyle sonuçlandı. Bu erken golle AZ Alkmaar mücadeleye hızlı bir başlangıç yaptı.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı golle başladı! Fernando Muslera'dan büyük hata!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan Hollanda ekibi Sven Mijnans ile henüz 2. dakikada 1-0 öne geçti.

MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA

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Az Alkmaar'ın hızlı gelişen atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Maikuma, sert bir vuruş yaptı ancak top doğrudan Muslera'nın üzerine gitti. Urugaylı kaleciden seken topu iyi takip eden Sven Mijnans, fırsatı değerlendirerek takımını öne geçiren golü kaydetti. Hollanda ekibi, mücadeleye erken bir golle başladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45 45+2'
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
1 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Hollanda Fernando Muslera galatasaray
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