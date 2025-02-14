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AZ Alkmaar mağlubiyetinin ardından Okan Buruk 'acı bir gün' diyerek ve itiraf etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2025 01:39
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1 mağlubiyetle sonuçlanan AZ Alkmaar'a 4-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

AZ Alkmaar mağlubiyetinin ardından Okan Buruk 'acı bir gün' diyerek ve itiraf etti!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar 4-1 yenilirken tek gol Roland Sallai'den geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede rövanş maçını işaret ederken 'kötü oynadık' itirafında bulundu.

"HER ŞEYİ KÖTÜ YAPTIK"

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"Eksik geldik, önemli eksiklerimiz vardı. Ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. 11'e 11 oynarken de kötü oynadık. Kötü işler yaptık. Her şeyi kötü yaptık. Savunma da yapamadık, pas veremedik, topu tutamadık. İlk yarının sonuna doğru Kaan'ı merkeze almıştık ama sarı kart riskini azaltmak için sağa almıştım. 10 kişi kaldıktan sonra da savunmayı iyi yapamadık. Acı bir gün. İkinci maçı sahamızda oynayacağız, ümidimizi kesmedik. Önümüzde Rizespor maçı var. Orada kazanıp ligdeki avantajımızı devam ettirip Avrupa'da ilerlemek istiyoruz. Kendi sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. İkinci maçta turu almak için elimizden geleni yapacağız."

"GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ"

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AFAS Stadyumu'nda maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, rövanş maçını kazanmak istediklerini söyledi.

“Bir yarış içindeyiz. Hem Avrupa hem Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Geçiş sürecindeki en zor maçımızı bugün oynadık. Kadromuza yeni katılan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncularımız vardı. Bu maçı geçseydik önümüz çok açtı. Bu maçtaki mağlubiyet bizi yaraladı. Rövanşta çevirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ayrılanlar oldu. Avrupa listesine yazdıklarımız ve yazamadıklarıız oldu. Bizim için tekrar bir kadro yapılanması ve yenilenmesi başlıyor."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
4 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika galatasaray
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