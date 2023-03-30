Azami eş anlamlısı nedir? Azami kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Azami sözcüğü günlük hayatımızda pek çok farklı alanda karşımıza çıkmaktadır. Dilimizde sıkça kullanılan bu kelime Arapça kökenlidir. Arapça “ˁẓm” kökünden gelen “aˁẓam” kelimesinden dilimize girmiştir. Azami kelimesi ayrıca anlamdaş karşılığı bulunan bir sözcüktür. Azami eş anlamlısı olan yalnızca bir kelime mevcuttur. Türk Dil Kurumuna göre azami sözcüğünün birden fazla manası bulunur. Bu manalar şu şekildedir:

(Sıfat) En yüksek, en yüksek nicelik, en yüksek derece, en üst, en büyük, en çok, maksimal

(Sıfat-Matematik) Maksimum, değişebilen bir niceliğin belirli hudutlar arasında alabileceği en yüksek değer

Azami kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Azami sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla sıfat haliyle kullanılmaktadır. Eş anlamlı karşılığı bulunan kelimelerden biridir. Anlamdaş sözcüklerin yazım şekilleri ve sesleri yani okunuşları birbirlerinden farklıdır. Ancak anlamca aynıdır. Eş anlamlı iki sözcükten birinin mutlaka yabancı dilden gelmesi gerekmektedir. Bu bağlamda azaminin eş anlamlısı olan sözcük:

Maksimum

Maksimal

Maksimum sözcüğü, azami kelimesinin yerini tutmaktadır. Çünkü her iki kelime de anlam açısından birbirini karşılamaktadır. Günlük hayatımızda maksimum sözcüğü en az azami kelimesi kadar yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

Azaminin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı şeyi veya aynı kavramı mana açısından tam olarak karşılayan kelimeler, anlamdaş olarak tabir edilmektedir. Bu kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı olmasına karşın manaca aynıdır. Sözcüklerin eş anlamlılarını daha iyi kavrayabilmek için cümle içinde kullanılması önemlidir. Azami kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: