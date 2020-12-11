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Azerbaycan'a vize ve pasaport kalktı! Azerbaycan'a kimlikle gidilebilir mi? Azerbaycan vize istiyor mu?

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 11.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan'a vize ve pasaport kalktı! Azerbaycan'a kimlikle gidilebilir mi? Azerbaycan vize istiyor mu?

Azerbaycan'a vize ve pasaport kalktı! Vize muafiyetinden sonra şimdi pasaport özgürlüğü de geldi. Türk vatandaşları Azerbaycan'a yapacakları seyahatlerinde yalnızca kimlik kartlarıyla gidebilecekler.

Azerbaycan'a vize ve pasaport olmadan gidebilecek olmak iki kardeş ülke arasında alınan çok sevindirici bir karar. Türkiye ile Azerbaycan arasında 25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan “Vize Muafiyeti Anlaşması” yürürlüğe girmişti.

3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize uygulaması kaldırılmıştı.

İki ülke vatandaşları için uygulanacak vize muafiyeti 90 gün olarak kararlaştırılırken 90 günü aşan durumlarında ise ikamet izni başvurusu zorunluluğu getirilmişti.

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AZERBAYCAN'A VİZE VE PASAPORT GEREKMEDEN, KİMLİKLE GİDİLEBİLECEK

Türkiye dış işleri bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan dış işleri bakanı Jeyhun Bayramov ile imzaladıkları protokolle Azerbaycan'a pasaportsuz, vizesiz yalnızca kimlikle giriş yapılabileceğinin müjdesini verdi.

İki devlet, tek Millet'e de bu yakışırdı ! Seyahat severlerin koronavirüs sonrası ilk gideceği ülkelerden biri olacak Azerbaycan kuşkusuz. O halde hemen Azerbaycan'ın başkenti Bakü gezilecek yerler listesine göz atalım.

BAKÜ GEZİLECEK YERLER

ŞİRVANŞAHLAR SARAYI - BAKÜ

şirvanşahlar sarayı

Yakın Doğu’nun en ihtişamlı sarayı desem yanılmış olmam sanırım! UNESCO Dünya Miras Listesi’ne nasıl girdiğini anlamak hiç de zor değil. İki katlı Şirvanşahlar Sarayı’nın üst katında şah ve ailesi, alt katında ise devlet işleri için misafirlerin kaldığı yer olarak kullanılıyormuş.

İçinde çocuklar eğitim alabilsin diye yaptırılan Keykubad Mescidi ve Şah Mescidi bölümleri olan sarayda “büyük kapı” ismiyle bilinen Murad Darvazası bölümü ise Osmanlı Dönemi’nden kalma.

KIZ KALESİ - BAKÜ

kız kalesi bakü

İçeri Şehir bölümünde yer alan Kız Kalesi, Şirvanşahlar Sarayı ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adını yazdırmayı başarmış.

Kale diyince akla meşhur Azeri türküsü geliyor “Bu gala daşlı gala, cıngıllı daşlı gala”…

ALEV KULELERİ - BAKÜ

alev kuleleri bakü

Bakü’de bulunan ve 3 kuleden oluşan bu yapının dış kısmının tamamı LED ekranlarla kaplı. İçinde apartmanlardan ofislere ve otellere kadar birçok şeyi barındıran ve Azerbaycan’ın en uzun binası olan Alev Kuleleri’ni Bakü gezilecek yerler listesine muhakkak dahil etmek gerek.

BİBİ HEYBAT CAMİİ - BAKÜ

bibi heybat cami

Azerbaycan’ın Bakü’deki tarihi camisi Bibi-Heybet Camii İslam mimarisinin en önemli yansımalarından biri.

AZERBAYCAN HALI MÜZESİ - BAKÜ

azerbaycan halı müzesi

“Azerbaycan dünya çapında ne ile ünlüdür?” sorusuna verilecek cevap elbette halı ve dokumacılık. İçinde 6.000’den fazla halı sergilenen bu müze Bakü’deki en önemli müzelerden biri.

YANAR DAĞ - BAKÜ

yanardağ bakü

Altında barındırdığı gaz rezervlerinden dolayı daima yanan ve asla sönmeyen bir ateşi olan Yanar Dağ Bakü'de ziyaret edilecek bir başka yer.

ÇAMUR VOLKANLARI - BAKÜ VE ABŞERON YARIMADASI

çamur volkanları bakü

Azerbaycan dünyadaki çamur volkanlarının üçte birine sahip. Araştırmacılar ve turistik amaçla gelenler tarafından fazlasıyla merak ediliyor.

AZERBAYCAN ULUSAL GÜZEL SANATLAR MÜZESİ - BAKÜ

Azerbaycan dışında Batı Avrupa, Rusya ve Doğu sanatının farklı dönemlerini kapsayan müzenin koleksiyonunda çizimden tabloya, gravürden heykele 15.000’in üzerinde sanat eseri sergileniyor.

BAKÜ TELEVİZYON KULESİ - BAKÜ

  1. katında dönen bir restoran bulunan Azeri TV Kulesi’nde zaman zaman belirli aktiviteler için farklı ışıklandırmalar yapılıyor. Özel olarak aydınlatılan kuleyi dışarıdan izlemek adeta görsel bir şölene dönüşüyor.

AZERBAYCAN EDEBİYATI MÜZESİ - BAKÜ

En önemli objesi Nizami’nin İskendername’si olan müzenin 30 ana salonu ve 10 ek salonunda toplam 3.000’den fazla portre, yontu, minyatür, kitap, el yazması, resim, hatıra ve diğer objeler sergileniyor.


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