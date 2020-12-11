Azerbaycan'a vize ve pasaport kalktı! Azerbaycan'a kimlikle gidilebilir mi? Azerbaycan vize istiyor mu?

Azerbaycan'a vize ve pasaport olmadan gidebilecek olmak iki kardeş ülke arasında alınan çok sevindirici bir karar. Türkiye ile Azerbaycan arasında 25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan “Vize Muafiyeti Anlaşması” yürürlüğe girmişti.

3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize uygulaması kaldırılmıştı.

İki ülke vatandaşları için uygulanacak vize muafiyeti 90 gün olarak kararlaştırılırken 90 günü aşan durumlarında ise ikamet izni başvurusu zorunluluğu getirilmişti.

AZERBAYCAN'A VİZE VE PASAPORT GEREKMEDEN, KİMLİKLE GİDİLEBİLECEK

Türkiye dış işleri bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan dış işleri bakanı Jeyhun Bayramov ile imzaladıkları protokolle Azerbaycan'a pasaportsuz, vizesiz yalnızca kimlikle giriş yapılabileceğinin müjdesini verdi.

İki devlet, tek Millet'e de bu yakışırdı ! Seyahat severlerin koronavirüs sonrası ilk gideceği ülkelerden biri olacak Azerbaycan kuşkusuz. O halde hemen Azerbaycan'ın başkenti Bakü gezilecek yerler listesine göz atalım.

BAKÜ GEZİLECEK YERLER

ŞİRVANŞAHLAR SARAYI - BAKÜ

Yakın Doğu’nun en ihtişamlı sarayı desem yanılmış olmam sanırım! UNESCO Dünya Miras Listesi’ne nasıl girdiğini anlamak hiç de zor değil. İki katlı Şirvanşahlar Sarayı’nın üst katında şah ve ailesi, alt katında ise devlet işleri için misafirlerin kaldığı yer olarak kullanılıyormuş.