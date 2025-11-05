SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Azerbaycan ekibi Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde peri masalını sürdürüyor! İngiliz devi Chelsea'yi ellerinden kaçırdılar...

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde Azerbaycan ekibi Karabağ, evinde İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile karşılaştı. Maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Azeri ekibi puanını 7'ye yükseltti.

Azerbaycan ekibi Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde peri masalını sürdürüyor! İngiliz devi Chelsea'yi ellerinden kaçırdılar...
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ sahasında İngiltere devi Chelsea’yi konuk etti. Karşılaşmadan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılan Karabağ, puanını 7'ye yükseltti ve başarılı performansını devam ettirdi. İşte maçtan detaylar...

KARABAĞ GERİDEN GELDİ AMA KORUYAMADI!

Azerbaycan ekibi Karabağ Şampiyonlar Ligi nde peri masalını sürdürüyor! İngiliz devi Chelsea yi ellerinden kaçırdılar... 1

Tevfik Behramov Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Chelsea 16’ncı dakikada Estevao ile öne geçti. Karabağ bu gole; 29’uncu dakikada Andrade ve 39’uncu dakikada Jankovic’in penaltı golüyle karşılık ve ilk yarı 2-1’lik skorla sona erdi. Konuk ekipte Garnacho, 53’üncü dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-2.

KARABAĞ'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİNE DAMGA

Azerbaycan ekibi Karabağ Şampiyonlar Ligi nde peri masalını sürdürüyor! İngiliz devi Chelsea yi ellerinden kaçırdılar... 2
s
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Benfica’yı, taraftarı önünde ise Kopenhag’ı mağlup eden Karabağ, puanını 7’ye yükseltti. Chelsea de aldığı beraberlikle puanını 7’ye çıkarttı. Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Napoli deplasmanına konuk olacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIBA Europe Cup'da Aliağa Romanya'da kazandı! FIBA Europe Cup'da Aliağa Romanya'da kazandı!
Başsavcılıktan Zorbay Küçük hakkındaki iddialara açıklamaBaşsavcılıktan Zorbay Küçük hakkındaki iddialara açıklama
Anahtar Kelimeler:
Karabağ Chelsea son dakika şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.