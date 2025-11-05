Azerbaycan ekibi Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde peri masalını sürdürüyor! İngiliz devi Chelsea'yi ellerinden kaçırdılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ sahasında İngiltere devi Chelsea’yi konuk etti. Karşılaşmadan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrılan Karabağ, puanını 7'ye yükseltti ve başarılı performansını devam ettirdi. İşte maçtan detaylar...

KARABAĞ GERİDEN GELDİ AMA KORUYAMADI!

Tevfik Behramov Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Chelsea 16’ncı dakikada Estevao ile öne geçti. Karabağ bu gole; 29’uncu dakikada Andrade ve 39’uncu dakikada Jankovic’in penaltı golüyle karşılık ve ilk yarı 2-1’lik skorla sona erdi. Konuk ekipte Garnacho, 53’üncü dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-2.

KARABAĞ'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİNE DAMGA



Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Benfica’yı, taraftarı önünde ise Kopenhag’ı mağlup eden Karabağ, puanını 7’ye yükseltti. Chelsea de aldığı beraberlikle puanını 7’ye çıkarttı. Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Napoli deplasmanına konuk olacak.