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Azerbaycanlı model, bekaretini 2 milyon sterlin'e sattı

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın ünlü modellerinden biri olan Mahbuba Mamadzade, bir eskort sitesi aracılığıyla bekaretini 2 milyon sterlin'e sattı.

Azerbaycanlı model, bekaretini 2 milyon sterlin'e sattı

Zaman zaman bekaretini satışa çıkaran kadınların haberi gündeme düşüyor. Bu kervana Azerbaycanlı genç model Mahbuba Mammadzada da katıldı.

Mahbuba Mammadzada bekaretini yaklaşık 14 milyon Türk lirası'na Tokyo'da yaşayan bir Japon siyasetçiye sattı.

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AĞUSTOS AYINDA SATIŞA KOYMUŞTU

Mammadzada, Ağustos ayında bekâretini bu tarz işlemlerle tanınan bir internet sitesi üzerinden satışa koymuştu.

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Modelin bekâretini satışa çıkardığı escort sitesi, verilen ücretin yüzde 20'sini komisyon olarak kesiyor. Genç model, Almanya merkezli sitede, kendisine her ay 26 bin sterlin ödeyecek bir yaşlı ve zengin sevgili aradığını da ifade etmişti.

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'ANNEMİN BENİMLE GURUR DUYMASINI İSTİYORUM'

23 yaşındaki model, hedefinin annesine ABD'de bir ev almak olduğunu söylemişti. Mahbuba, "Annemin benimle gurur duymasını istiyorum" demişti.

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