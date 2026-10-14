Dondurucuya koymadan önce iki kez düşünün! Yapısı değişebilen 5 yiyecek

Su oranı yüksek ve ve hassas yapıdaki bazı yiyecekler dondurulup çözündükten sonra kıvamlarını tamamen kaybedebiliyor. Bu yüzden dondurucuların her yiyececk için uygun saklama yöntemi olduğunu söyleyemeyiz. İşte dondurucuya koymadan önce iki kez düşünmeniz gereken 5 yiyecek.

1. MARUL

Marulun büyük bölümü sudan oluşur. Dondurulduğunda içerisindeki su buz kristallerine dönüşerek yaprakların hücre yapısına zarar verebilir. Çözüldüğünde ise o taze ve çıtır marulun yerini yumuşamış, sulu yapraklar alabilir. Bu nedenle marulu daha sonra salatada kullanmak amacıyla dondurmak pek iyi bir fikir değil.

2. SALATALIK

Salatalık da yüksek su oranı nedeniyle dondurucudan çıktıktan sonra yapısı en fazla değişebilen sebzelerden biri. Taze salatalığın en sevilen özelliği olan sert ve çıtır dokusu, çözülme sonrasında büyük ölçüde kaybolabilir. Dondurulmuş salatalık bazı sos veya içeceklerde kullanılabilse de taze olarak tüketilecekse buzdolabında saklamak daha uygun.

3. PATATES

Çiğ patatesi doğrudan dondurucuya atmak istediğiniz sonucu vermeyebilir. İçerisindeki suyun donması ve nişastanın yapısında meydana gelen değişiklikler nedeniyle çözüldüğünde dokusu farklılaşabilir. Patatesi uzun süre dondurucuda saklamak istiyorsanız çiğ halde dondurmak yerine önceden kısa süre haşlamak veya pişirmek daha iyi sonuç verebilir.

4. YOĞURT

Yoğurdu dondurmak güvenlik açısından tek başına bir sorun oluşturmasa da çözündüğünde alıştığınız pürüzsüz kıvamı bulamayabilirsiniz. Dondurma ve çözündürme işlemi sırasında yoğurdun yapısı ayrışabilir; daha sulu ve pütürlü bir görünüm ortaya çıkabilir. Bu nedenle çözdürülen yoğurt doğrudan tüketmek yerine çorba, kek veya sos gibi tariflerde değerlendirilebilir.

5. KREMALI SOSLAR

Süt, krema veya benzeri süt ürünleriyle hazırlanan bazı soslar da dondurucudan çıktıktan sonra kıvam değiştirebilir. Çözündürme sırasında yağ ve sıvı kısımlar birbirinden ayrılabilir ve sosun homojen yapısı bozulabilir.

Karıştırmak veya kontrollü şekilde yeniden ısıtmak kıvamı bir miktar toparlayabilse de sos ilk hazırlandığındaki pürüzsüz dokusuna tamamen dönmeyebilir.