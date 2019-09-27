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Azeri iş adamına şantaj! Karı-koca gözaltına alındı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Turizmci Azeri iş adamına ellerindeki görüntülerle şantaj yaparak 1 milyon dolar isteyen karı-koca şüpheliler, Erzurum'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'a getirilen şüphelilerden Özgür K. patronu olan iş adamının kendisine borcu olduğunu bu parayı tahsil etmeye çalıştığını söyledi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Azeri iş adamına şantaj! Karı-koca gözaltına alındı

İstanbul'da 23 Eylül 2019 tarihinde polise başvuran turizm sektöründe çalışan Azeri iş adamı N.N. yaklaşık 5 yıldır yanında çalışan bir kişi tarafından kendisine şantaj yapıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

'UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİN VAR'

Poliste ifadesi alınan N.N. "Yanımda çalışan Özgür K.'nın eşinin telefonundan arandım. Arayan kişi uygunsuz görüntülerim olduğunu eğer 1 milyon dolar vermezsem bunları sosyal medya üzerinden yayacaklarını, aileme ileteceklerini söylediler. Hatta yazdıkları bir haber metnini Azerbaycan basınına vereceklerini belirttiler." dedi.

KARI-KOCA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, iş adamına kendisini arayan kişileri oyalamasını isteyerek şüphelilerin peşine düştü. Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin izini 1 gün sonra Erzurum'da buldu. Şüphelileri yakalamak için Erzurum Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak 24 Eylül 2019 tarihinde operasyon yapıldı. Bir otele yapılan baskında Özgür K. ile eşi Esin K. gözaltına alındı.

KAÇMA PLANI YAPMIŞLAR

İstanbul'a getirilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Şüphelilerden Özgür K'nin patronunun kendisine borcu olduğunu ve bu parayı tahsil etmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sırasında şüpheli karı kocanın Gürcistan'a kaçma planı yaptıkları tespit edildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
azeri iş adamı şantaj

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