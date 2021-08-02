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Azeri spikerden tüyleri diken diken eden Türkiye mesajı

02.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarıyla ilgili haberi ekran başındakilere aktaran Azeri spiker, "Ruhumuzun ne kadar yandığını hissediyorum. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ve yine diyorum, Türkiye bizim evimizdir" ifadelerini kullandı. Azeri spikerin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını sonrası birçok ilimizden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye, yangınlara karşı tek yürek olmuşken bir anlamlı destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yangınlarla mücadele için Türkiye'ye 500'den fazla personel, helikopterler ve ilgili malzemeler göndereceklerini açıkladı.

"BİZİM CANIMIZ YANIYOR! TÜRKİYE BİZİM EVİMİZDİR"

Konuyla ilgili gelişmeleri ekran başındakilere aktaran Azerbaycan kanalında, Azeri spikerin söyledikleri, izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Spiker Lale Azertaş, Türkiye'ye gönderilecek desteğin haberini "Bizim canımız yanıyor. Türkiye bizim evimizdir, evimiz yanıyor. Ve biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Ruhumuzun ne kadar yandığını hissediyorum. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ve yine diyorum, Türkiye bizim evimizdir. Türkiye biziz. Bakın benim. Bakın sizsiniz. Ama bizden olmayanlar var. Ve bizden olmayan biri bu acıyı bize yaşatmayı reva biliyor. Bazı durumlarda ağaçlarda başlayan yangınların sebebi tabiat olayı veya iklim durumları ile bağlı olmuyor. Bu tür yangınlarda insan faktörü de var. Mutlak ki var" ifadelerini kullandı.

"SEN GÜÇLÜ VE MAĞLUP EDİLMEZSİN TÜRKİYE'M"

Açıklamasının devamında "Türkiye bizim için yoldaştır. Dostunu yarı yolda koymayandır. Bir de en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman yanındayım dediğin Can Azerbaycan yanındadır Türkiye'm" diyen spiker, şöyle devam etti: "Canımız yandığı gibi can da yakarız. Yalnızca gönderilen helikopterleri demiyorum. Burada herkesin kalbi orada atıyor. Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiye'm. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye'm."

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Anahtar Kelimeler:
yangın Azerbaycan Türkiye
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