Aziz'de birlikte rol alacaklar! Murat Yıldırım-İman Elbani çiftinden set kareleri geldi

Show TV’nin Cuma akşamlarına damgasını vuran, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı dizisi Aziz'in yeni bölümünde İman Elbani Yıldırım sürprizi yaşanacak.

TÜRKÇE REPLİKLERDE EŞİNE YARDIMCI OLDU

Elbani’nin Mısır Prensesi Fevziye rolü ile diziye dahil olduğu bölümden renkli anlar basınla paylaşıldı. İman Elbani duru güzelliği ile dikkat çekerken sahnelerde ona en büyük destek eşi Murat Yıldırım’dan geldi.



Eşi ile senaryoyu birlikte çalışan Yıldırım, Türkçe replikler konusunda da İman’a yardımcı oldu. Beğenilen çiftin ilk set heyecanı objektiflere de yansıdı.



