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Aziz dizisi 10. bölümden ön izleme sahnesi! Yeni bölüme Efnan ve Aziz'in romantik anları damga vuracak!

21.01.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Aziz dizisinin merakla beklenen 10. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz'in yeni bölümünde romantik dakikalar yaşanacak. Aziz ile Efnan'ın duygusal anlarının ekrana geldiği ön izleme sahnesinde Aziz'in Efnan'ın saçlarını taradığı ve ikilinin yakınlaştığı anlar dikkat çekiyor. Aziz ise Efnan'a "Birinin istekleri seni üzüyorsa yapma. Ben olsam bile yapma" diyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 10. yeni bölümüyle 21 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Aziz ile Efnan'ın romantik anları izleyicileri duygulandıracak. Aziz ve Efnan evlilik kararı alacak.

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AZİZ'İN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken, Aziz Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir. Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierre bütün gücünü kullanmaya karar verir.

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Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiyle nefes almaktadır. Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister.

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Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken Efnan'a olan aşkının bir kez daha sınandığına tanık olacağız.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Murat Yıldırım
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