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Aziz dizisi 15. yeni bölüm fragmanı! Aziz, Pierre'i öldürüyor mu?

22.02.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Aziz dizisinin 15. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Aziz'in fragmanında, babasını Pierre'in öldürdüğünü Galip'ten öğrenen Aziz intikam için harekete geçerken Hatice Ana'nın "Durduramadım onu..." sözleri gerilimi giderek artırıyor. Aziz ve Pierre'in karşı karşıya geldiği tanıtımda Aziz'in intikam sözleri üzerine Fransua'nın şoke olmuş ifadesi akıllara "Aziz, Pierre'i öldürdü mü?" sorusunu getiriyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 15. yeni bölümüyle 25 Şubat Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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AZİZ'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Galip, Pierre'in oğlu Andre'yi öldürdüğünü açığa çıkarmakla Aziz'i tehdit etti ancak Aziz, yaptığı karşı hamleyle Galip'i bozguna uğrattı. Bu sırrı saklayanın, hatta olayı kapatmak için onu şehirden yollayan kişinin kendisi olduğunu Galip'e söyledi. Aziz'i yakarsa kendisinin de yanacağını anlayan Galip öfkeden deliye döndü. Aziz'in halı atölyesine giden ve Aziz Payidar devrinin sona erdiğini ilan eden Pierre ise her şeyden habersizdi. Atölyenin hala Aziz'e ait olduğunu öğrenen Pierre, delil olarak göstereceği erzaklara ulaşmak için tüm şehrin aranmasını emretti.
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Babası tarafından kovulan Adem ile Dilruba ise Galip yüzünden otelde kalamayınca Aziz'in çiftliğine sığındı. Bu durumun Aziz ile Efnan'ın ilişkisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkarak düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kaldı.

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Maksude'yi kurtarmak için Aziz'in yanına giden Galip, delil olabilecek erzakları atölyesinden çıkarmasını istedi. Kenan'ın yardımıyla Fransızların gözü önünde atölyeden çıkarılan erzaklar Türklere dağıtıldı. Finalde ise Aziz'in karşısına çıkan Galip, ona Edip Payidar'ın öldüğü gece ile ilgili gerçekleri anlatmak istedi. Babasının ölümüne neden olan Pierre'in eşi Madam Nina'nın, Edip Payidar'a aşık olduğunu dile getirdi. Türklere bilgi taşıyan karısının ihanetinin sebebi olan Edip'in açığını bulmak için sabırla bekleyen Pierre'in fırsatını bulunca onu öldürdüğünü söyledi. Duyduklarına inanamayan Aziz'in ne yapacağı merak konusu oldu.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Murat Yıldırım
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