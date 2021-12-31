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Aziz dizisi 9. bölümden ilk fragman! Fransız askerlerine halktan tepki! Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

31.12.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin 9. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Aziz dizisi yeni yıl nedeniyle ekranlardan iki hafta uzak kalacak. Aziz'in merakla beklenen yeni bölümünde Aziz'in Efnan'ın parmağına yüzük taktığı duygusal anlar dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Atatürk resmini kaldırmak isteyen Fransız askerlerine önce Aziz daha sonra Hatay halkı karşı çıkıyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, iki haftalık aranın ardından 9. yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak. Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Aziz'in yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

ATATÜRK RESİMLERİYLE FRANSIZLARA TEPKİ GÖSTERİYORLAR

Aziz'in öğrendiği büyük sırdan sonra Galip Payidar'la yüzleştiği tanıtımda Fransız askerlerinin Zülfikar Halı Atölyesi'nde çıkardığı gerilim dikkat çekiyor. Fransızlar, atölyede asılı olan Atatürk resmini kaldırmak isterken Aziz buna karşı çıkıyor. Halk, şehrin sokaklarında Atatürk resimleriyle alkış tutarken Pierre'in bu duruma karşı nasıl bir hamle yapacak merak konusu oluyor.

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AZİZ'İN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 8. bölümünde; Efnan, Prenses Fevziye ile Mısır'a gitmeye karar verdi. Aziz, Efnan'ı bu kararından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Efnan, Aziz'in Prenses Fevziye'nin şartı ile peşinden geldiğini duyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
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Aziz'in tüm çabalarına rağmen Mısır'a doğru yola çıkan Efnan, gemiye binmeden önce fikrini değiştirerek atölyeye geri döndü.
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Prensesin, Efnan'ın dokuması şartıyla satın aldığı halıyı bitirmeye karar verdi. Aziz, Hatice Ana'dan Efnan'ın gitmediğini öğrendi ve onu atölyede onu bekledi. İkili gece atölyede duygusal anlar yaşadı.

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Adem ise Dilruba'nın artık yüzüne bile bakmamasına dayanamayınca finalde herkesi şoke eden bir karar aldı ve Aziz'e gerçekleri söyledi.

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Dilruba ve Maksude ile birlikte atölyeye giden Adem, Aziz'e babasının aslında iflas etmediğini ve tüm mallarını Galip'e emanet ettiğini anlattı. Aziz, tüm hayatını değiştiren büyük sırrı öğrendi. Aziz ve Galip'in yüzleşmesi şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Murat Yıldırım
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