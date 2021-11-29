MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aziz dizisi ile beğenileri topluyor! Murat Yıldırım'ın ilk eşi bakın kim çıktı!

Aziz dizisi ile beğenileri topluyor! Murat Yıldırım'ın ilk eşi bakın kim çıktı!

29.11.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından olan Murat Yıldırım Ramo, Suskunlar, Aşk ve Ceza gibi projelerde yer almasının yanı sıra ATV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu da üstlenmişti. Kariyerinde oldukça başarılı ilerleyen Murat Yıldırım'ın ilk eşi de kendisi gibi ünlü ve başarılı bir oyuncu çıktı.

Aziz dizisi ile beğenileri topluyor! Murat Yıldırım'ın ilk eşi bakın kim çıktı!

Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da sade bir törenle evlenmişti. Şimdilerde 'Aziz' dizisi ile boy gösteren Murat Yıldırım'ın ilk eşinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...
Aziz dizisi ile beğenileri topluyor! Murat Yıldırım'ın ilk eşi bakın kim çıktı!

MURAT YILDIRIM'IN İLK EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla sinema ve televizyon dizisinde yer alan Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008'de Fırtına dizi setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile dünya evine girdi. Ancak ikili 30 Haziran 2014'te boşanma kararı aldı. Günümüzün en ünlü kadın oyuncuları arasında yer alan Burçin Terzioğlu Yalancı, Poyraz Karayel, Kurşun, Hükümsüz, Ezel gibi başarılı dizilerde yer almıştı. Ayrıca Burçin Terzioğlu'nun oyunculuk alanında birçok adaylığı ve ödülü bulunuyor.

Aziz dizisi ile beğenileri topluyor! Murat Yıldırım'ın ilk eşi bakın kim çıktı!

"BENİM BEKLENTİLERİMLE ONUN BEKLENTİLERİ FARKLI OLABİLİYOR"

Burçin Terzioğlu ile ayrılığına ilişkin konuşan Murat Yıldırım özel hayatını anlatmayacağını ve saygı çerçevesi içerisinde ayrıldıklarını belirtmişti. "Benim beklentilerimle onun beklentileri farklı olabiliyor." ifadelerini kullanan Yıldırım, Terzioğlu'nun hayat görüşü anlamında kendisini üzmediğini söylemişti.

2016'da İman Elbani ile hayatını birleştiren Murat Yıldırım'ın evliliği devam ediyor. Murat Yıldırım, 'mrtyldrm' kullanıcı adı ile kullandığı Instagram hesabında eşi Elbani ile sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Aziz dizisi ile beğenileri topluyor! Murat Yıldırım'ın ilk eşi bakın kim çıktı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu karısını aldatmış! Olay iddiaÜnlü oyuncu karısını aldatmış! Olay iddia
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
Büyük acı! "Uyurken hiç acı çekmeden..."Büyük acı! "Uyurken hiç acı çekmeden..."
Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Burçin Terzioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

Sivas'ta feci kaza! Belediye başkanı hayatını kaybetti

Sivas'ta feci kaza! Belediye başkanı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan...

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan...

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.