Aziz dizisi ile beğenileri topluyor! Murat Yıldırım'ın ilk eşi bakın kim çıktı!

Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da sade bir törenle evlenmişti. Şimdilerde 'Aziz' dizisi ile boy gösteren Murat Yıldırım'ın ilk eşinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...



MURAT YILDIRIM'IN İLK EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla sinema ve televizyon dizisinde yer alan Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008'de Fırtına dizi setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile dünya evine girdi. Ancak ikili 30 Haziran 2014'te boşanma kararı aldı. Günümüzün en ünlü kadın oyuncuları arasında yer alan Burçin Terzioğlu Yalancı, Poyraz Karayel, Kurşun, Hükümsüz, Ezel gibi başarılı dizilerde yer almıştı. Ayrıca Burçin Terzioğlu'nun oyunculuk alanında birçok adaylığı ve ödülü bulunuyor.

"BENİM BEKLENTİLERİMLE ONUN BEKLENTİLERİ FARKLI OLABİLİYOR"

Burçin Terzioğlu ile ayrılığına ilişkin konuşan Murat Yıldırım özel hayatını anlatmayacağını ve saygı çerçevesi içerisinde ayrıldıklarını belirtmişti. "Benim beklentilerimle onun beklentileri farklı olabiliyor." ifadelerini kullanan Yıldırım, Terzioğlu'nun hayat görüşü anlamında kendisini üzmediğini söylemişti.

2016'da İman Elbani ile hayatını birleştiren Murat Yıldırım'ın evliliği devam ediyor. Murat Yıldırım, 'mrtyldrm' kullanıcı adı ile kullandığı Instagram hesabında eşi Elbani ile sık sık fotoğraf paylaşıyor.





