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Aziz dizisi yeni bölümde Hamdi Alkan sürprizi!

03.03.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin Cuma akşamları ekrana gelen, hikayesi 1930'ların Hatay'ında geçen Aziz dizisinin yeni bölümünde sürpriz bir isim konuk oyuncu olarak rol alacak. Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın başrollerini paylaştığı diziye ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan konuk olacak.

Aziz dizisi yeni bölümde Hamdi Alkan sürprizi!

Show TV'nin Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Aziz'in yeni bölümünde bir sürpriz yaşanacak.

Yılların sevilen ismi Hamdi Alkan, Peder Leo rolüyle 'Aziz' dizisinde yer alacak.

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Çocukları yetimhaneye götürme kararı alan Pierre onları önce Peder Leo'nun olduğu manastıra getirecek. Tüm bu gelişmeler karşısında Aziz'in yapacakları ise şimdiden merak konusu.

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AZİZ'İN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz, Pierre'i yok etmek için son sürat hareket ederken Fransızlar şehirde baskılarını artırırlar. Bu baskılara boyun eğmeyen Aziz oldukça tehlikeli bir oyunun içine girer. Adem, Dilruba ve Aziz'in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Bu yabancıyla yolu kesişen Adem'de değişim rüzgarları esmeye başlar. Bu sırada Andre cinayeti, Efnan'ı giderek köşeye sıkıştırır. Aziz'in kendisini kurtarmak için yapacaklarından korkan Efnan, zor da olsa bir karar vermiştir. Efnan artık Aziz'i, kendi kaderinin tutsaklığından azat edecektir.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Murat Yıldırım
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