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Aziz dizisinden hayranlarını üzen haber! Başrol oyuncusu koronavirüse yakalandı

10.01.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin setinde koronavirüs vakası çıktı. Covid-19 testi pozitif çıkan dizinin Efnan'ı Simay Barlas evinde karantinaya girdi. Ekranlara iki hafta ara veren dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmesi planlanıyordu. Ancak ünlü oyuncunun karantinada olması nedeniyle dizinin yeni bölüm çekimlerine nasıl etki yapacağı ise merak konusu oldu.

Aziz dizisinden hayranlarını üzen haber! Başrol oyuncusu koronavirüse yakalandı

ikayesi 1930'lu yılların Hatay'ında geçen Aziz dizisi iki haftalık aranın ardından 9. yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği Aziz dizisinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın başrollerini paylaştığı Aziz'in setinde koronavirüs vakası görüldü.

Aziz (2)(21)

ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizinin dün yapılması planlanan çekimleri koronavirüs vakası yüzünden iptal edildi. Dizinin Efnan’ı Simay Barlas’ın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç yıldız hemen karantinaya girdi.
Aziz (1)(17)
Öte yandan sevilen dizinin yeni bölümünün 14 Ocak’ta ekrana gelmesi planlanıyordu. Bu yeni gelişmenin dizinin çekimlerini ve yayın takvimini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Simay Barlas
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